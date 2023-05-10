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«Сбер» вносит собственную ОС в реестр отечественного софта

Она нужна для поддержки платформы «Гостех» и использования у госзаказчиков
Анна Устинова Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Дочерняя структура «Сбера» – «Сбертех» – подала заявку в реестр отечественного программного обеспечения (ПО) на регистрацию собственной серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server. Заявка подана 27 апреля 2023 г. Регистрация позволит использовать решение для госсектора, в частности для перевода ведомств на сервисы платформы «Гостех», разработкой которой занимается «Сбертех».

Из заявки следует, что Platform V SberLinux OS Server – это серверная ОС. Такие ОС позволяют управлять инфраструктурой, обеспечивать виртуализацию оборудования (т. е. наглядное представление информации об использовании вычислительных мощностей серверов), а также разворачивать прикладные сервисы и ПО в облаке. Они рассчитаны на одновременную работу множества пользователей или сервисов, в связи с этим к ним предъявляется больше требований с точки зрения надежности и отказоустойчивости, безопасности, а также масштабирования, объясняет технический директор «DатаРу» Алексей Коваленя. «Серверную ОС стоит использовать тогда, когда требуется круглосуточная доступность инфраструктуры, а вероятность сбоев должна быть сведена к минимуму», – поясняет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных