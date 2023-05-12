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Количество утечек данных в крупных компаниях выросло в 1,5 раза

Мошенники украденные данные пытаются продать или требуют у компаний выкуп
Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

За первые четыре месяца 2023 г. произошло 75 утечек из российских коммерческих компаний и госорганизаций. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 49 утечек, сообщил «Ведомостям» гендиректор F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Валерий Баулин. Тренд подтвердили основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян и аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игорь Фиц. По их оценке, количество утечек в I квартале возросло в 2 и 2,5 раза соответственно.

Оказавшиеся в сети данные принадлежали в основном крупнейшим финансовым и страховым компаниям, госструктурам, а также компаниям в сфере информационной безопасности, перечислил Баулин, не называя конкретных жертв. По словам Оганесяна, в числе крупнейших похищений информации в 2023 г. оказались двойная утечка данных бонусной программы «Сберспасибо» (суммарно 52,5 млн записей), сети магазинов «Спортмастер» (46 млн записей) и интернет-аптеки zdravcity.ru (8,9 млн записей). В апреле 2023 г., по данным DLBI, произошли утечки данных из сервиса по продаже билетов kassy.ru (4,5 млн уникальных e-mail и столько же телефонов), интернет-магазина zoloto585.ru (9,9 млн записей) и страховой компании «Согаз» (8,3 млн записей).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных