Количество утечек данных в крупных компаниях выросло в 1,5 раза

Количество утечек данных в крупных компаниях выросло в 1,5 разаМошенники украденные данные пытаются продать или требуют у компаний выкуп
За первые четыре месяца 2023 г. произошло 75 утечек из российских коммерческих компаний и госорганизаций. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 49 утечек, сообщил «Ведомостям» гендиректор F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Валерий Баулин. Тренд подтвердили основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян и аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игорь Фиц. По их оценке, количество утечек в I квартале возросло в 2 и 2,5 раза соответственно.
Оказавшиеся в сети данные принадлежали в основном крупнейшим финансовым и страховым компаниям, госструктурам, а также компаниям в сфере информационной безопасности, перечислил Баулин, не называя конкретных жертв. По словам Оганесяна, в числе крупнейших похищений информации в 2023 г. оказались двойная утечка данных бонусной программы «Сберспасибо» (суммарно 52,5 млн записей), сети магазинов «Спортмастер» (46 млн записей) и интернет-аптеки zdravcity.ru (8,9 млн записей). В апреле 2023 г., по данным DLBI, произошли утечки данных из сервиса по продаже билетов kassy.ru (4,5 млн уникальных e-mail и столько же телефонов), интернет-магазина zoloto585.ru (9,9 млн записей) и страховой компании «Согаз» (8,3 млн записей).