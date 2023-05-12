Количество утечек данных в крупных компаниях выросло в 1,5 раза

За первые четыре месяца 2023 г. произошло 75 утечек из российских коммерческих компаний и госорганизаций. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 49 утечек, сообщил «Ведомостям» гендиректор F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Валерий Баулин. Тренд подтвердили основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян и аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игорь Фиц. По их оценке, количество утечек в I квартале возросло в 2 и 2,5 раза соответственно.