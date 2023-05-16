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ЦБ разработал законопроект, упрощающий оборот материалов с банковской тайной

Инициатива регламентирует IT-аутсорсинг и использование облачных сервисов
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Freepik

Банк России намерен позволить банкам передавать на аутсорс разработку IT-решений и хранение сведений с банковской тайной в облачных сервисах. О работе над законопроектом «для возможности передачи соответствующих видов тайн» рассказал на годовом заседании АРПП «Отечественный софт» консультант отдела методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ Савва Морозов. Представитель ЦБ сообщил «Ведомостям», что документ готов и находится на этапе межведомственного согласования.

Банки нуждаются в IT-подрядчиках для предоставления услуг клиентам, потому как не могут разрабатывать все необходимые решения самостоятельно, рассуждает бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. При этом использование облачных сервисов среди банков встречается нечасто именно в силу того, что банки опасаются работать с внешними облаками без гарантий безопасности и возможности контролировать эти сервисы, продолжает он. Поэтому принятие закона, предложенного ЦБ, может повысить их популярность у финансовых организаций, добавил эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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