ЦБ разработал законопроект, упрощающий оборот материалов с банковской тайной

Банки нуждаются в IT-подрядчиках для предоставления услуг клиентам, потому как не могут разрабатывать все необходимые решения самостоятельно, рассуждает бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. При этом использование облачных сервисов среди банков встречается нечасто именно в силу того, что банки опасаются работать с внешними облаками без гарантий безопасности и возможности контролировать эти сервисы, продолжает он. Поэтому принятие закона, предложенного ЦБ, может повысить их популярность у финансовых организаций, добавил эксперт.