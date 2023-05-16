ЦБ разработал законопроект, упрощающий оборот материалов с банковской тайной

ЦБ разработал законопроект, упрощающий оборот материалов с банковской тайнойИнициатива регламентирует IT-аутсорсинг и использование облачных сервисов
Банк России намерен позволить банкам передавать на аутсорс разработку IT-решений и хранение сведений с банковской тайной в облачных сервисах. О работе над законопроектом «для возможности передачи соответствующих видов тайн» рассказал на годовом заседании АРПП «Отечественный софт» консультант отдела методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ Савва Морозов. Представитель ЦБ сообщил «Ведомостям», что документ готов и находится на этапе межведомственного согласования.
Банки нуждаются в IT-подрядчиках для предоставления услуг клиентам, потому как не могут разрабатывать все необходимые решения самостоятельно, рассуждает бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. При этом использование облачных сервисов среди банков встречается нечасто именно в силу того, что банки опасаются работать с внешними облаками без гарантий безопасности и возможности контролировать эти сервисы, продолжает он. Поэтому принятие закона, предложенного ЦБ, может повысить их популярность у финансовых организаций, добавил эксперт.