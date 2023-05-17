Нейросетевые игры: как гейм-индустрия в России экономит с помощью ИИ

Нейросетевые игры: как гейм-индустрия в России экономит с помощью ИИСтудии активно внедряют новые технологии, но об отказе от дорогостоящих специалистов речь пока не идет
Российские игровые студии начали активно использовать нейросети для создания персонажей, архитектуры, фонов и диалогов. От компаний из сфер IT, гейминга и дизайна сейчас действительно растет запрос на специалистов с навыками использования нейросетей, подтверждает директор по аналитике и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева. Они должны уметь сформулировать запрос для генерации изображения. Ключевые слова используются не только для описания персонажа или происходящего на картине, но и для манеры, в которой она должна быть сгенерирована. Это может быть как общая характеристика стиля, так и упоминание конкретного художника, эпохи или направления в искусстве (барокко, неоклассицизм и т. д.).
Бесплатная версия, например, сервиса Midjourney позволяет сгенерировать и скачать 12 изображений, но не дает доступ к личному кабинету, за $10 можно создавать до 200 изображений в месяц, за $30 – генерировать бесконечное количество картинок. Корпоративная подписка стоимостью $600 дает возможность создавать картинки в команде и просматривать индивидуальные работы друг друга. Это кратно дешевле и значительно быстрее работы художника. «На художников, дизайнеров, UI-дизайнеров уходит около 20–30% от общих затрат на проект, в зависимости от типа проекта, – оценивает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. – Если это игра для мобильных устройств, которая в основном выезжает за счет красивых картинок, то затраты могут доходить и до 50%».