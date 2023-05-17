Нейросетевые игры: как гейм-индустрия в России экономит с помощью ИИ

Российские игровые студии начали активно использовать нейросети для создания персонажей, архитектуры, фонов и диалогов. От компаний из сфер IT, гейминга и дизайна сейчас действительно растет запрос на специалистов с навыками использования нейросетей, подтверждает директор по аналитике и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева. Они должны уметь сформулировать запрос для генерации изображения. Ключевые слова используются не только для описания персонажа или происходящего на картине, но и для манеры, в которой она должна быть сгенерирована. Это может быть как общая характеристика стиля, так и упоминание конкретного художника, эпохи или направления в искусстве (барокко, неоклассицизм и т. д.).