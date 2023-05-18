Минцифры готовит законопроект о принципах определения критичности инфраструктуры

Минцифры готовит законопроект о принципах определения критичности инфраструктурыСейчас компании часто занижают степень значимости информационных систем
Минцифры работает над законопроектом, в соответствии с которым правительство будет определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также сроки их перехода на отечественные решения. Об этом рассказал «Ведомостям» источник в правительстве и подтвердил собеседник в IT-компании, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. По их словам, законопроект уже согласован с заинтересованными сторонами и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
20 марта 2022 г. президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому госорганам и госкомпаниям запрещается использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 1 января 2025 г.
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