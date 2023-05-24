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Роскомнадзор сообщил о рисках дезинформации пользователей рекомендательными алгоритмами

Механизмы их законодательного регулирования должны защиты людей
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Социальные сети могут спровоцировать политическую поляризацию и продвигать дезинформацию, считают эксперты подведомственного предприятия Роскомнадзора / Евгений Разумный / Ведомости

Бесконтрольное развитие рекомендательных сервисов может привести к политической поляризации общества, продвижению фейковых новостей и «риторик ненависти», отмечается в аналитической справке, подготовленной подведомственным учреждением Роскомнадзора – ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). «Ведомости» ознакомились с этим текстом, его аутентичность подтвердил представитель ГРЧЦ. 

Сейчас в том или ином виде рекомендательные сервисы используют все крупнейшие интернет-компании в России. Основные разработчики – «Яндекс» или VK. Такие сервисы анализируют цифровой след пользователя и предлагают для каждого индивидуальный набор контента, рекламы или товаров.

«В основе рекомендательных алгоритмов лежит использование искусственного интеллекта (ИИ), будь то довольно простые модели логистической регрессии или наиболее продвинутые версии глубоких нейронных сетей. Поэтому можно смело утверждать, что ИИ – ключевой компонент популярных социальных сетей», – пишут авторы документа. ИИ же, отмечают специалисты ГРЧЦ, при распространении контента «часто отдает предпочтение спорной, разжигающей вражду и недостоверной информации, поскольку именно такой контент привлекает больше внимания пользователей и ведет к повышению вовлеченности и взаимодействия с платформой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных