Роскомнадзор сообщил о рисках дезинформации пользователей рекомендательными алгоритмами

Роскомнадзор сообщил о рисках дезинформации пользователей рекомендательными алгоритмамиМеханизмы их законодательного регулирования должны защиты людей
Бесконтрольное развитие рекомендательных сервисов может привести к политической поляризации общества, продвижению фейковых новостей и «риторик ненависти», отмечается в аналитической справке, подготовленной подведомственным учреждением Роскомнадзора – ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). «Ведомости» ознакомились с этим текстом, его аутентичность подтвердил представитель ГРЧЦ.
Сейчас в том или ином виде рекомендательные сервисы используют все крупнейшие интернет-компании в России. Основные разработчики – «Яндекс» или VK. Такие сервисы анализируют цифровой след пользователя и предлагают для каждого индивидуальный набор контента, рекламы или товаров.
«В основе рекомендательных алгоритмов лежит использование искусственного интеллекта (ИИ), будь то довольно простые модели логистической регрессии или наиболее продвинутые версии глубоких нейронных сетей. Поэтому можно смело утверждать, что ИИ – ключевой компонент популярных социальных сетей», – пишут авторы документа. ИИ же, отмечают специалисты ГРЧЦ, при распространении контента «часто отдает предпочтение спорной, разжигающей вражду и недостоверной информации, поскольку именно такой контент привлекает больше внимания пользователей и ведет к повышению вовлеченности и взаимодействия с платформой».