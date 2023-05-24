Роскомнадзор сообщил о рисках дезинформации пользователей рекомендательными алгоритмами

«В основе рекомендательных алгоритмов лежит использование искусственного интеллекта (ИИ), будь то довольно простые модели логистической регрессии или наиболее продвинутые версии глубоких нейронных сетей. Поэтому можно смело утверждать, что ИИ – ключевой компонент популярных социальных сетей», – пишут авторы документа. ИИ же, отмечают специалисты ГРЧЦ, при распространении контента «часто отдает предпочтение спорной, разжигающей вражду и недостоверной информации, поскольку именно такой контент привлекает больше внимания пользователей и ведет к повышению вовлеченности и взаимодействия с платформой».