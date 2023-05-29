«Мойофис» обсуждает с «Яндексом», VK и «Сбером» внедрение алгоритмов ИИ в офисный софт

По его словам, один из возможных сценариев – внедрение алгоритмов идентификации робота в текстовые пакеты. При этом компания рассматривает различные варианты использования нейросетей в своих продуктах. «Все, что связано с machine learning в корпоративном секторе ПО, имеет большие перспективы, – заявил Калякин. – У нас уже была дискуссия внутри, на этапе разработки почтовой системы Mailion. За подобного рода сценариями, я считаю, будущее».