«Мойофис» обсуждает с «Яндексом», VK и «Сбером» внедрение алгоритмов ИИ в офисный софт

«Мойофис» обсуждает с «Яндексом», VK и «Сбером» внедрение алгоритмов ИИ в офисный софтНейросеть может использоваться для анализа текстов, написания писем и презентаций
Разработчик «Мойофис» рассматривает возможность внедрения нейросетей в офисное ПО. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор разработчика Павел Калякин. Сейчас компания изучает российский IT-рынок на предмет потенциального партнерства и обсуждает возможное сотрудничество с несколькими крупными компаниями, в том числе с «Яндексом», VK и «Сбером».
По его словам, один из возможных сценариев – внедрение алгоритмов идентификации робота в текстовые пакеты. При этом компания рассматривает различные варианты использования нейросетей в своих продуктах. «Все, что связано с machine learning в корпоративном секторе ПО, имеет большие перспективы, – заявил Калякин. – У нас уже была дискуссия внутри, на этапе разработки почтовой системы Mailion. За подобного рода сценариями, я считаю, будущее».