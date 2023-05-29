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«Мойофис» обсуждает с «Яндексом», VK и «Сбером» внедрение алгоритмов ИИ в офисный софт

Нейросеть может использоваться для анализа текстов, написания писем и презентаций
Екатерина Кинякина Марина Тюняева (Бочкарёва)
Разрабатывать нейросетевые алгоритмы самостоятельно – «это очень дорого и долго» / Евгений Разумный / Ведомости

Разработчик «Мойофис» рассматривает возможность внедрения нейросетей в офисное ПО. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор разработчика Павел Калякин. Сейчас компания изучает российский IT-рынок на предмет потенциального партнерства и обсуждает возможное сотрудничество с несколькими крупными компаниями, в том числе с «Яндексом», VK и «Сбером».

По его словам, один из возможных сценариев – внедрение алгоритмов идентификации робота в текстовые пакеты. При этом компания рассматривает различные варианты использования нейросетей в своих продуктах. «Все, что связано с machine learning в корпоративном секторе ПО, имеет большие перспективы, – заявил Калякин. – У нас уже была дискуссия внутри, на этапе разработки почтовой системы Mailion. За подобного рода сценариями, я считаю, будущее».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных