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Мини-ЦОДы могут занять треть рынка и появиться рядом с каждым домом

Это потребуется для развития интернета вещей, 5G и беспилотного транспорта
Анна Устинова
Стремительный рост сегмента будет связан с увеличением количества устройств интернета вещей (IoT) и объемов интернет-трафика / Денис Абрамов / Ведомости

Доля мини-ЦОДов в общем объеме вычислений к 2035 г. составит 30%. Речь идет о небольших дата-центрах, которые в отличие от корпоративных и коммерческих ЦОДов на десятки тысяч серверов могут устанавливаться вместе с базовыми станциями вблизи жилых домов или промышленных предприятий, а также в районах массового скопления людей. Прогноз по росту доли таких устройств приводится в проекте «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы» («Ведомости» ознакомились с документом).

В России пока нет четко сформировавшегося рынка мини-ЦОДов, как и устоявшегося определения «мини-ЦОД» или «микро-ЦОД». Сейчас на долю мини-ЦОДов приходится лишь 2–3% от общего объема вычислений, говорит гендиректор крупного оператора мини-ЦОДов GreenMDC Федор Клименко. Объем рынка в 2022 г. составил примерно 1 млрд руб., уточнил он. По оценке руководителя проектного офиса по строительству ЦОДа в Linxdatacenter Михаила Мысова, такие дата-центры выполняют 5–10% вычислений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных