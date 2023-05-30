Мини-ЦОДы могут занять треть рынка и появиться рядом с каждым домом

Доля мини-ЦОДов в общем объеме вычислений к 2035 г. составит 30%. Речь идет о небольших дата-центрах, которые в отличие от корпоративных и коммерческих ЦОДов на десятки тысяч серверов могут устанавливаться вместе с базовыми станциями вблизи жилых домов или промышленных предприятий, а также в районах массового скопления людей. Прогноз по росту доли таких устройств приводится в проекте «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы» («Ведомости» ознакомились с документом).