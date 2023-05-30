Мини-ЦОДы могут занять треть рынка и появиться рядом с каждым домом

Мини-ЦОДы могут занять треть рынка и появиться рядом с каждым домомЭто потребуется для развития интернета вещей, 5G и беспилотного транспорта
Доля мини-ЦОДов в общем объеме вычислений к 2035 г. составит 30%. Речь идет о небольших дата-центрах, которые в отличие от корпоративных и коммерческих ЦОДов на десятки тысяч серверов могут устанавливаться вместе с базовыми станциями вблизи жилых домов или промышленных предприятий, а также в районах массового скопления людей. Прогноз по росту доли таких устройств приводится в проекте «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы» («Ведомости» ознакомились с документом).
В России пока нет четко сформировавшегося рынка мини-ЦОДов, как и устоявшегося определения «мини-ЦОД» или «микро-ЦОД». Сейчас на долю мини-ЦОДов приходится лишь 2–3% от общего объема вычислений, говорит гендиректор крупного оператора мини-ЦОДов GreenMDC Федор Клименко. Объем рынка в 2022 г. составил примерно 1 млрд руб., уточнил он. По оценке руководителя проектного офиса по строительству ЦОДа в Linxdatacenter Михаила Мысова, такие дата-центры выполняют 5–10% вычислений.