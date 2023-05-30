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«Ростелеком» запустит производство электроники в Петербурге

Оператор нацелен на «максимально широкое» использование отечественных компонентов
Екатерина Кинякина Анна Устинова
«Ростелеком» займется производством абонентского телекомоборудования на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге / Андрей Гордеев / Ведомости

«Ростелеком» займется производством абонентского телекомоборудования на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге. Запуск запланирован на середину июня 2023 г., рассказал в интервью «Ведомостям» президент компании Михаил Осеевский.

«Нами принято важное стратегическое решение о создании нового – промышленного – кластера в группе компаний «Ростелеком», – пояснил Осеевский. На петербургском производстве планируется «собирать широкую палитру различных устройств – видеокамеры, роутеры, целый ряд другого оборудования», уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных