«Ростелеком» запустит производство электроники в Петербурге

«Ростелеком» запустит производство электроники в ПетербургеОператор нацелен на «максимально широкое» использование отечественных компонентов
«Ростелеком» займется производством абонентского телекомоборудования на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге. Запуск запланирован на середину июня 2023 г., рассказал в интервью «Ведомостям» президент компании Михаил Осеевский.
«Нами принято важное стратегическое решение о создании нового – промышленного – кластера в группе компаний «Ростелеком», – пояснил Осеевский. На петербургском производстве планируется «собирать широкую палитру различных устройств – видеокамеры, роутеры, целый ряд другого оборудования», уточнил он.
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