Структура Роскомнадзора создает систему контроля качества связи

Подведомственный Роскомнадзору (РКН) Государственный радиочастотный центр (ГРЧЦ) разрабатывает систему, которая позволит получать информацию о работе сетей мобильных операторов в режиме онлайн, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. Сейчас разработка системы «в стадии проектирования», добавил он, не уточнив сроков запуска.