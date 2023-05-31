Структура Роскомнадзора создает систему контроля качества связи

Структура Роскомнадзора создает систему контроля качества связиЕе запуск может быть связан с обязанностью операторов связи обеспечить покрытие LTE
Подведомственный Роскомнадзору (РКН) Государственный радиочастотный центр (ГРЧЦ) разрабатывает систему, которая позволит получать информацию о работе сетей мобильных операторов в режиме онлайн, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. Сейчас разработка системы «в стадии проектирования», добавил он, не уточнив сроков запуска.
Представитель Минцифры сообщил «Ведомостям», что министерство «информировано об этой разработке и поддерживает ее создание».
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