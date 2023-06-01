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Биометрические проверки начнут защищать от дипфейков

Но пока российские банки не видят в этом угрозы
Екатерина Кинякина Наталья Заруцкая
Российские банки, активно использующие биометрию, не видят новой угрозы от подделки изображений / Евгений Разумный / Ведомости

Оператор Единой биометрической системы (ЕБС) «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) начнет внедрять технологию защиты от дипфейков. Компания договорилась с разработчиком VisionLabs о совместном развитии и внедрении решений для защиты ЕБС в ходе конференции ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России») в Нижнем Новгороде 31 мая. Об этом «Ведомостям» рассказали гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий и гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков.

Дипфейк – это синтез поддельных изображений, аудио или видео при помощи нейронных сетей. В настоящее время одну из наибольших угроз для биометрических сервисов представляют спуфинг-атаки с виртуальной подменой видео, когда мошенник выдает себя за какой-либо надежный источник, уточнил представитель разработчика. Поэтому ЦБТ и VisionLabs сосредоточатся на развитии решения для выявления дипфейк-атак, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных