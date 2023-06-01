Биометрические проверки начнут защищать от дипфейков

Дипфейк – это синтез поддельных изображений, аудио или видео при помощи нейронных сетей. В настоящее время одну из наибольших угроз для биометрических сервисов представляют спуфинг-атаки с виртуальной подменой видео, когда мошенник выдает себя за какой-либо надежный источник, уточнил представитель разработчика. Поэтому ЦБТ и VisionLabs сосредоточатся на развитии решения для выявления дипфейк-атак, добавил он.