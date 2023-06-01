Биометрические проверки начнут защищать от дипфейков

Биометрические проверки начнут защищать от дипфейковНо пока российские банки не видят в этом угрозы
Оператор Единой биометрической системы (ЕБС) «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) начнет внедрять технологию защиты от дипфейков. Компания договорилась с разработчиком VisionLabs о совместном развитии и внедрении решений для защиты ЕБС в ходе конференции ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России») в Нижнем Новгороде 31 мая. Об этом «Ведомостям» рассказали гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий и гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков.
Дипфейк – это синтез поддельных изображений, аудио или видео при помощи нейронных сетей. В настоящее время одну из наибольших угроз для биометрических сервисов представляют спуфинг-атаки с виртуальной подменой видео, когда мошенник выдает себя за какой-либо надежный источник, уточнил представитель разработчика. Поэтому ЦБТ и VisionLabs сосредоточатся на развитии решения для выявления дипфейк-атак, добавил он.