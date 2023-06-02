Мишустин поручил выделить 11 млрд рублей на развитие индустриального софта

Второй этап развития индустриальных центров компетенций (ИЦК) обойдется государству в 11 млрд руб. Выделить эти средства премьер Михаил Мишустин поручил 1 июня Минфину в ходе пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. ИЦК были созданы год назад для замещения зарубежных решений в ключевых отраслях экономики и по инициативе Мишустина.