Мишустин поручил выделить 11 млрд рублей на развитие индустриального софта

Мишустин поручил выделить 11 млрд рублей на развитие индустриального софтаОн раскритиковал пассивных заказчиков и раздал новые поручения правительству и бизнесу
Второй этап развития индустриальных центров компетенций (ИЦК) обойдется государству в 11 млрд руб. Выделить эти средства премьер Михаил Мишустин поручил 1 июня Минфину в ходе пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. ИЦК были созданы год назад для замещения зарубежных решений в ключевых отраслях экономики и по инициативе Мишустина.
«Мы готовы облегчить разработчикам доступ к контрактам государственных компаний, крупных отраслевых заказчиков», – заявил глава правительства. По его словам, таким компаниям будет предоставлен статус системно значимых разработчиков.
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