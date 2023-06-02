Переход на российское ПО обойдется «Аэрофлоту» в 10 млрд рублей

Но объем затрат может быть и больше. Представитель Минцифры пояснил, что президиум правкомиссии по цифровому развитию утвердил в качестве особо значимых пять проектов «Аэрофлота» на 18,2 млрд руб. – все за счет средств авиакомпании. Представитель «Аэрофлота» подтвердил «Ведомостям», что импортозамещение ПО и «цифровая трансформация» группы финансируются за счет собственных средств авиакомпании.