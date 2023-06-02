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Переход на российское ПО обойдется «Аэрофлоту» в 10 млрд рублей

Но отечественные продукты не всегда полностью могут заменить зарубежные
Герман Костринский Екатерина Кинякина
Представитель «Аэрофлота» подтвердил, что импортозамещение ПО и «цифровая трансформация» группы финансируются за счет собственных средств авиакомпании / Евгений Разумный / Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена в общей сложности вложить более 10 млрд руб. в импортозамещение иностранного программного обеспечения (ПО). Об этом рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Антон Мацкевич в Нижнем Новгороде на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). В презентации к выступлению на ЦИПР премьера Михаила Мишустина была указана сумма заказов «Аэрофлота» в 9,9 млрд руб.

Но объем затрат может быть и больше. Представитель Минцифры пояснил, что президиум правкомиссии по цифровому развитию утвердил в качестве особо значимых пять проектов «Аэрофлота» на 18,2 млрд руб. – все за счет средств авиакомпании. Представитель «Аэрофлота» подтвердил «Ведомостям», что импортозамещение ПО и «цифровая трансформация» группы финансируются за счет собственных средств авиакомпании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных