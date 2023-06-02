Переход на российское ПО обойдется «Аэрофлоту» в 10 млрд рублей

Переход на российское ПО обойдется «Аэрофлоту» в 10 млрд рублейНо отечественные продукты не всегда полностью могут заменить зарубежные
Авиакомпания «Аэрофлот» намерена в общей сложности вложить более 10 млрд руб. в импортозамещение иностранного программного обеспечения (ПО). Об этом рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Антон Мацкевич в Нижнем Новгороде на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). В презентации к выступлению на ЦИПР премьера Михаила Мишустина была указана сумма заказов «Аэрофлота» в 9,9 млрд руб.
Но объем затрат может быть и больше. Представитель Минцифры пояснил, что президиум правкомиссии по цифровому развитию утвердил в качестве особо значимых пять проектов «Аэрофлота» на 18,2 млрд руб. – все за счет средств авиакомпании. Представитель «Аэрофлота» подтвердил «Ведомостям», что импортозамещение ПО и «цифровая трансформация» группы финансируются за счет собственных средств авиакомпании.