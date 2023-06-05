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Российская промышленность хочет заменить софт Siemens и GE

Новой АСУ ТП на базе открытого кода нужно объединить частные разработки компаний
Анна Устинова
После ухода недружественных вендоров российским заводам пришлось вкладываться в АСУ ТП самостоятельно / Сергей Карпухин / ТАСС

Компании «Еврохим» и «Северсталь» совместно с рядом других промышленных предприятий разрабатывают отечественную автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) на базе открытого кода. Об этом на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде заявил председатель совета директоров и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

«Создана рабочая группа при поддержке Минпромторга, сопредставителями в которой являются «Еврохим» и «Северсталь», а участниками – «Норникель», «Фосагро», «Уралхим», ассоциация «Индустриальные инновации» (среди участников «Газпромнефть – цифровые решения» и «Нефтетранссервис»). Целью этой рабочей группы является инициатива по созданию отечественной АСУ ТП», – рассказал бизнесмен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных