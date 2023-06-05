Российская промышленность хочет заменить софт Siemens и GE

Компании «Еврохим» и «Северсталь» совместно с рядом других промышленных предприятий разрабатывают отечественную автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) на базе открытого кода. Об этом на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде заявил председатель совета директоров и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.