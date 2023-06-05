Российская промышленность хочет заменить софт Siemens и GE

Российская промышленность хочет заменить софт Siemens и GEНовой АСУ ТП на базе открытого кода нужно объединить частные разработки компаний
Компании «Еврохим» и «Северсталь» совместно с рядом других промышленных предприятий разрабатывают отечественную автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) на базе открытого кода. Об этом на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде заявил председатель совета директоров и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.
«Создана рабочая группа при поддержке Минпромторга, сопредставителями в которой являются «Еврохим» и «Северсталь», а участниками – «Норникель», «Фосагро», «Уралхим», ассоциация «Индустриальные инновации» (среди участников «Газпромнефть – цифровые решения» и «Нефтетранссервис»). Целью этой рабочей группы является инициатива по созданию отечественной АСУ ТП», – рассказал бизнесмен.