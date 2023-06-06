Госсервисы в сферах здравоохранения и спорта соберут в отдельные домены

Сервисы госуслуг начали сортировать по содержанию, а не по профильным ведомствам, которые их предоставляют. Для этого на платформе «Гостех» создаются восемь так называемых доменов, в которых будут собраны сервисы для определенных жизненных ситуаций. Об этом сообщил директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин на сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2023) в Нижнем Новгороде.