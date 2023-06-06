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Госсервисы в сферах здравоохранения и спорта соберут в отдельные домены

Это должно упростить получение госуслуг жителям регионов
Анна Устинова
Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сервисы госуслуг начали сортировать по содержанию, а не по профильным ведомствам, которые их предоставляют. Для этого на платформе «Гостех» создаются восемь так называемых доменов, в которых будут собраны сервисы для определенных жизненных ситуаций. Об этом сообщил директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин на сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2023) в Нижнем Новгороде.

Речь идет о создании межведомственных площадок, на которых будут собраны сервисы из различных государственных информационных систем (ГИС). Конечный пользователь сможет воспользоваться ими через единый интерфейс портала госуслуг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных