Госсервисы в сферах здравоохранения и спорта соберут в отдельные домены

Госсервисы в сферах здравоохранения и спорта соберут в отдельные доменыЭто должно упростить получение госуслуг жителям регионов
Сервисы госуслуг начали сортировать по содержанию, а не по профильным ведомствам, которые их предоставляют. Для этого на платформе «Гостех» создаются восемь так называемых доменов, в которых будут собраны сервисы для определенных жизненных ситуаций. Об этом сообщил директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин на сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2023) в Нижнем Новгороде.
Речь идет о создании межведомственных площадок, на которых будут собраны сервисы из различных государственных информационных систем (ГИС). Конечный пользователь сможет воспользоваться ими через единый интерфейс портала госуслуг.
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