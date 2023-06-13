Основатели «МойОфис» и F+ tech и бывший вице-губернатор Петербурга создали инвестфонд

Основатели «МойОфис» и F+ tech и бывший вице-губернатор Петербурга создали инвестфондЗа год они планируют привлечь в венчурные проекты 3 млрд рублей
Основатель IT-разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров создал венчурный фонд «Стриго кэпитал» для инвестиций в IT-стартапы, сообщил «Ведомостям» представитель фонда. Он добавил, что партнерами по проекту стали бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, а также основатели и совладельцы производителя электроники F+ tech Алексей Мельников и Владимир Корнев. Все они подтвердили свое участие в проекте.
Комиссаров будет отвечать за поиск перспективных проектов, Мельников – за верификацию бизнес-модели и корпоративный финансовый аудит, а Батанов займется выстраиванием операционной деятельности, уточнил представитель фонда.
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