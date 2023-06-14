Минпромторг готовит балльную систему для оценки российского происхождения дронов

Минпромторг готовит балльную систему для оценки российского происхождения дроновЭксперты опасаются «квазилокализации» или массового использования китайских производств
Минпромторг разработал поправки к постановлению правительства № 719 от 2015 г., которые должны ввести балльную систему и для оценки «отечественности» беспилотников. Проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru. В пояснительной записке к новому проекту поправок говорится, что он направлен на углубление локализации производства беспилотников и снижение зависимости внутреннего рынка от иностранных поставок.
Балльная система, описанная в постановлении № 719, используется в России для определения того, можно ли признавать продукцию машиностроения отечественной. Баллы начисляются за использование российских компонентов или за выполнение определенных производственных операций.
Ключевое преимущество, которое дает набор баллов и включение в «железный» реестр Минпромторга, – это преференции при заключении госконтрактов, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Законы о госзакупках и регулировании импортозамещения в IT-сфере обязывают госзаказчика искать продукты в первую очередь в реестре, а также ориентироваться на шкалу, которая определяет необходимый процент отечественных комплектующих в изделии, объяснил он.
Наиболее известно применение балльной локализации в автопроме. До 2022 г. ряд производимых в РФ моделей автомобилей, в том числе те, которые делались на заводах иностранных концернов, успешно набирали баллы Минпромторга и в сумме достигали необходимых параметров локализации. Но после начала СВО на Украине и ухода западных автобрендов все их заводы вынуждены были остановиться из-за нехватки нелокализованных ключевых компонентов.
В проекте поправок требования по оборудованию для дронов варьируются в зависимости от их массы и типа. В частности, в отдельные категории выделены беспилотники вертолетного, самолетного и мультироторного типов.
Для включения беспилотника в реестр его производитель должен владеть правами на конструкторскую и техническую документацию изделий, располагать сервисными центрами для их ремонта и обслуживания, а также производить или использовать в составе летательного аппарата комплектующие, произведенные в России.
В список требований Минпромторга для дронов вошли топливная система, воздушные винты, шасси. Наибольшее число баллов (300) можно получить за отечественную силовую установку, трансмиссию, топливную систему, бортовую систему управления полетом и проч. 200 баллов дают за отечественные системы идентификации и автоматического уклонения от столкновений, а для дронов самолетного типа – за винты, шасси, крылья и фюзеляж. Как следует из проекта, к 2026 г. уровень локализации производства беспилотников должен в среднем вырасти в 3–5 раз. Например, если сразу после утверждения поправок производители беспилотных авиасистем (БАС) вертолетного типа должны будут достичь 800 баллов, то с 1 января 2026 г. показатель вырастет до 2100.
Представитель Минпромторга уточнил, что пока проект находится на стадии обсуждения.
Но опрошенные «Ведомостями» эксперты сходятся во мнении, что требования по российскому оборудованию для беспилотников занижены. В частности, в списке нет основных компонентов, включая батареи и микроэлектронику, сказал эксперт рынка НТИ «Аэронет» Виталий Муниров. Это оборудование либо совсем не производится в России, либо имеет штучную локализацию, говорит эксперт.
С требованием использовать фюзеляж, рамы, корпуса, системы электропитания и ПО российского производства проблем не возникнет, но микроэлектроника, полетные контроллеры и двигатели сейчас преимущественно китайского производства, добавил гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин. Двигатели российского производства, по его словам, начинают появляться, но не массово: электродвигателей хорошего качества в достаточном количестве нет.
По мнению Ряшина, список Минпромторга составлен именно так, чтобы, с одной стороны, не сильно «закрутить гайки», а с другой – простимулировать производство критических элементов БАС в России. «Производители и рады были бы использовать российскую электронно-компонентную базу (ЭКБ) и быть более привлекательными для госзаказчиков, но проблема в том, что ее нет, а производство ЭКБ внутри компаний целесообразно только при наличии крупного серийного производства», – рассуждает он. Комплектующие, о которых говорится в документе, – это то, что отечественные компании объективно способны локализовать в срок до 2026 г., говорит гендиректор и основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов. Локализация более сложных технологически компонентов, например силовых установок или микроэлектроники, по его словам, потребует гораздо больше времени.
Инициатива Минпромторга приведет, вероятно, сначала к «квазилокализации» или массовому использованию китайских контрактных производств, но впоследствии в России должен сформироваться собственный рынок комплектующих для дронов, считает Ряшин. «Тот же путь прошли, например, производители медицинских изделий: от переклеивания шильдиков на УЗИ и томографах до совместных предприятий, сборки и локализации компонентов», – добавил он.
2100 баллов
должен будет достичь уровень локализации производства беспилотников к 2026 г., согласно проекту поправок к постановлению правительства №719
Пока не понятно, как введение балльной системы скажется на отрасли беспилотников в конечном итоге, продолжает Ряшин: либо отрасль действительно начнет пытаться локализовать компоненты и компании начнут вкладываться в ЭКБ после введения требований, либо будет пытаться выкручиваться и баллы станут формальностью.
Но сравнивать действие балльной системы в автопроме, авиапроме и сфере беспилотников некорректно из-за специфики производства, обнадеживают эксперты. Компонентная база и оборудование для дронов гораздо проще, разработать мотор для дрона легче, чем с нуля создать двигатель самолета, объясняет Ряшин. Помимо того, на развитии отечественной отрасли будет сказываться степень зарегулированности отраслей, добавляет он. Авиапром – это «годы и миллионы долларов» на сертификацию двигателей самолетов, а у дронов цикл вывода продукта на рынок очень короткий и исчисляется месяцами, поэтому рынок может адаптироваться сильно быстрее, уверен эксперт.
Сравнивать беспилотники и авиацию некорректно, согласен с ним директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. У беспилотников есть большой потенциал развития внутреннего рынка, тренд на их использование был определен на уровне государства, напоминает он. В частности, под развитие беспилотной отрасли создан индустриальный парк «Руднево», где уже сегодня ведется разработка двигателей для БАС, говорит собеседник в одной из компаний, занимающихся эксплуатацией дронов.
Исходя из проекта постановления к 2026 г. степень локализации производства беспилотников должна быть максимальной, но, насколько успешно с техзаданием справятся производители компонентов, пока сказать сложно, рассуждает гендиректор производителя агродронов «Агримакс аэро» Максим Чижов. Для таких темпов роста локализации кроме поправок в постановление № 719 нужен утвержденный государственный гражданский заказ на беспилотники и заключенные долгосрочные контракты на разработку и поставку изделий, считает он.