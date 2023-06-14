Минпромторг готовит балльную систему для оценки российского происхождения дронов

По мнению Ряшина, список Минпромторга составлен именно так, чтобы, с одной стороны, не сильно «закрутить гайки», а с другой – простимулировать производство критических элементов БАС в России. «Производители и рады были бы использовать российскую электронно-компонентную базу (ЭКБ) и быть более привлекательными для госзаказчиков, но проблема в том, что ее нет, а производство ЭКБ внутри компаний целесообразно только при наличии крупного серийного производства», – рассуждает он. Комплектующие, о которых говорится в документе, – это то, что отечественные компании объективно способны локализовать в срок до 2026 г., говорит гендиректор и основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов. Локализация более сложных технологически компонентов, например силовых установок или микроэлектроники, по его словам, потребует гораздо больше времени.