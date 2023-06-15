Доступ венчурных фондов к господдержке могут ограничить

«ДИТ – это всего лишь форма коллективных инвестиций, если уж и ограничивать инструментарий, то нужно говорить не о правовой форме, а о содержании, – рассуждает он. – ДИТ может быть создан для инвестиций в недвижимость и вообще любые объекты. Кроме того, важный параметр – независимость таких ДИТов от корпоративных инвесторов, потому что иначе корпорация может создать при себе ДИТ, положить туда свои же деньги и получить налоговую оптимизацию. А цель не будет достигнута, потому что ДИТ будет инвестировать в периметр корпорации».