Доступ венчурных фондов к господдержке могут ограничить

Доступ венчурных фондов к господдержке могут ограничитьЛьготы по налогам дадут инвестфондам с совокупным капиталом не более 50 млрд рублей
Налоговыми послаблениями для венчурного рынка, параметры которых сейчас прорабатывает правительство, сможет воспользоваться ограниченное количество фондов. Под льготы попадут фонды, включенные в специальный реестр, а их совокупный капитал не должен будет превышать 50 млрд руб. Это следует из законопроекта, разработанного депутатами Госдумы из фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, Владиславом Даванковым и Александром Деминым. 14 июня законопроект был направлен на согласование правительства, следует из обращения депутатов на имя премьер-министра Михаила Мишустина, с которым также ознакомились «Ведомости».
Как следует из текста законопроекта, с которым ознакомились «Ведомости», поправки предусматривают изменения в Налоговый кодекс (НК). Компании, которые будут финансировать венчурные фонды, нацеленные на развитие IT-сектора, смогут засчитывать расходы на венчурные инвестиции с повышающим коэффициентом 1,5, что позволит им экономить на налоге на прибыль («Ведомости» рассказывали об этом 8 июня).
Представитель фракции подтвердил направление документа. «Ведомости» направили запрос в правительство.
Как следует из текста законопроекта, предлагаемая льгота по налогу на прибыль коснется только тех инвестфондов, которые функционируют в форме договора инвестиционного товарищества (ДИТ). Такой договор должен быть заключен на срок не менее пяти лет, указано в проекте. А чтобы участвовать в льготной программе, ДИТ должен быть внесен в реестр, «порядок ведения которого утверждается правительством РФ».
Представитель «Новых людей» уточнил, что полномочиями по ведению реестра предлагается наделить Минэкономразвития.
Эти меры, как следует из законопроекта, могут действовать до 1 января 2026 г. «В дальнейшем, если льгота покажет свою эффективность, мы будем работать над тем, чтобы увеличить и лимит в 50 млрд руб., и продлить срок действия льготы», – отметил представитель Нечаева. По его словам, на первом этапе в льготную программу может быть включено до 40 фондов.
«Если закон примут в ближайшее время, в этом году выпадающие доходы бюджета составят не более 10 млрд руб., но в перспективе нескольких лет мы получим до 30 млрд руб. налогов от «выросших» венчурных стартапов», – пояснил «Ведомостям» Нечаев. Он добавил, что для обеспечения технологической независимости России нужны инвестиции в размере не менее 200 млрд руб. «Но до 2024 г. на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений в бюджет заложено в 5 раз меньше: всего 37,1 млрд руб.», – отметил он.
Нечаев ожидает принятия законопроекта при поддержке правительства до конца года.
Параллельные меры
Параллельно с Нечаевым свой комплекс мер по поддержке венчура для развития IТ-сектора разрабатывает и Минцифры. И если Нечаев предлагает изменения только в НК, то Минцифры разрабатывает целый комплекс мер.
По словам представителя Минцифры, в разработке предложений фракции «Новые люди» министерство не участвовало и готовится представить свой комплекс мер в рамках ПМЭФ-2023.
Как ранее говорил «Ведомостям» представитель министерства, в этом комплексе есть меры по упрощению процедуры оформления ДИТов, введению возможности участия в них физлиц, также говорится о снятии избыточных требований, препятствующих продаже активов и поощрению внедрения долгосрочных систем мотивации персонала на основе опционов и др. В какие именно законопроекты нужны поправки, собеседник не уточнял.
По оценке специального советника по корпоративным вопросам Pen & Paper Натальи Буниной, речь идет об изменениях как минимум в НК и Трудовой кодекс, законы «Об акционерных обществах», «Об инвестиционном товариществе», а также в положения о регистрации недвижимости.
«Только предлагаемый комплекс мер может дать мощный толчок для стимулирования частных инвестиций в технологические проекты, 80% из которых в области IТ», – прокомментировал идеи Минцифры президент Ассоциации специалистов, инвесторов и организаций в сфере информационных технологий Евгений Титаренко, принимавший участие в разработке мер совместно с рядом российских инвестфондов. По его словам, на стадиях идеи проекта и привлечения первых венчурных инвестиций на российском рынке «фактически выжженная земля», поскольку работает очень мало фондов, которые инвестируют в стартапы ранней стадии развития.
Мера по налоговому стимулированию с повышенным коэффициентом в 1,5 крайне важна для российского венчура, говорит директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович. «До сих пор уменьшить налогооблагаемую прибыль в период инвестирования бизнес не мог даже без повышающего коэффициента», – отметила она.
ДИТ или не ДИТ
По данным Орехович, на конец 2022 г. в России было заключено чуть более 40 ДИТов для осуществления венчурных инвестиций. «Это немного в масштабах страны, при том что ДИТ является наиболее подходящим механизмом привлечения венчурных инвестиций в высокотехнологичный сектор», – добавила эксперт. По ее словам, именно он позволяет без создания юридического лица объединять средства инвесторов в единый пул, эффективно распределять риски и принимать решения.
Как ДИТы оформлены, в частности, Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий, фонды «Физтех-венчурс» и da Vinci pre-ipo, а также Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций, приводит примеры Орехович.
Но в том виде, в котором налоговые льготы сформулированы в законопроекте, они выглядят очень сырой мерой и, вероятно, не устоят против ожидаемой критики Минфина и других регуляторов, считает партнер инвестиционной компании Kama Flow Евгений Борисов.
«ДИТ – это всего лишь форма коллективных инвестиций, если уж и ограничивать инструментарий, то нужно говорить не о правовой форме, а о содержании, – рассуждает он. – ДИТ может быть создан для инвестиций в недвижимость и вообще любые объекты. Кроме того, важный параметр – независимость таких ДИТов от корпоративных инвесторов, потому что иначе корпорация может создать при себе ДИТ, положить туда свои же деньги и получить налоговую оптимизацию. А цель не будет достигнута, потому что ДИТ будет инвестировать в периметр корпорации».
Поддерживать через налоговое стимулирование потенциальных крупных инвесторов – правильная история, но далеко не единственная, продолжает Борисов. Уже давно обсуждается допуск НПФ к венчурному рынку, так как ликвидности, накопленной в НПФ, значительно больше, чем тех денег, которые потенциально корпорации могут вложить в фонды или напрямую в проекты, говорит он. Другая необходимая мера – создание полноценного рынка пре-IPO, отмечает Борисов.
«Поэтому, на наш взгляд, выделять предложенную налоговую меру поддержки как основную и ключевую, тем более в таком непроработанном виде, это больше какой-то политический пиар, чем содержательная работа», – резюмировал он.