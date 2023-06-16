Для поддержки разработчиков видеоигр создадут акселератор

Для поддержки разработчиков видеоигр создадут акселераторВ качестве инвестора проекта может выступить VK
В России может появиться первый бизнес-акселератор для поддержки стартапов в сфере разработки видеоигр. Об этом 15 июня рассказал гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) и директор по продукту VK Play Александр Михеев, выступая на сессии ПМЭФ-2023 «Российский геймдев и тренды его развития». Михеев пояснил, что инициатива создания площадки и концепция ее работы прорабатываются ассоциацией совместно с Институтом развития интернета (ИРИ) и Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ).
По словам Михеева, несмотря на количество, качество и популярность российских образовательных программ в сфере геймдева, процент проектов, которые доходят до выхода на рынок, очень низок. «В индустрии мы называем это «долиной смерти», когда с момента идеи до момента релиза не доходят 90% игр, – сказал он, – Проблема не в том, что они [разработчики] не знают, как делать игры, а в том, что они не знают, как делать бизнес».
В данный момент все образовательные программы нацелены исключительно на обучение процессу создания игры, но игра – это стандартный контентный бизнес со всеми его аспектами, включая взаимодействие работодателя и сотрудника, а также вопросы лицензирования, интеллектуальной собственности и др., продолжил Михеев. Создание акселерационной программы должно повысить компетентность разработчиков, считает он.
Как уточнил Михеев в разговоре с «Ведомостями», в акселерационной программе АПРИОРИ выступит в роли экспертной площадки. По его словам, концепция программы и список мер поддержки сейчас находятся в процессе формирования и обсуждения с представителями ИРИ и ФРИИ. «Главной задачей акселератора является доведение проекта до инвестиционно привлекательного состояния и повышение его шансов на успешный релиз в игровых сторах», – сказал эксперт.
Михеев также добавил, что в рамках акселератора игровые проекты смогут привлечь финансирование от профильных и иных инвесторов. О каких суммах идет речь и на каких условиях будут выделяться средства, он не говорит, но поясняет, что все возможные варианты финансирования сейчас находятся в проработке.
Директор ФРИИ Кирилл Варламов сказал «Ведомостям», что запуск акселерационной программы запланирован на 2023 г. По его словам, пока ФРИИ не планирует инвестировать в выпускников. «Акселератор будет делать то, что он умеет лучше всего: помогать командам найти бизнес-модель, работать с конверсиями и с продлением LTV (метрика, показывающая, сколько в среднем один клиент приносит прибыли бизнесу за все время пользования продуктом. – «Ведомости»)». Сейчас команды игровых стартапов часто более увлечены дизайном и геймплеем, а бизнес-компетенции проседают, согласился он с Михеевым.
Инвестиции или господдержка
Вопрос о том, будет ли VK инвестировать в игры в рамках акселератора, находится в стадии обсуждения, добавил гендиректор АПРИОРИ. Но источник «Ведомостей», знакомый с планами по реализации проекта, утверждает, что такое намерение у VK есть. В конце марта в рамках мероприятия Content Day во «В контакте» вице-президент VK по технологиям и разработке Александр Тоболь также говорил, что у компании есть планы по финансовой поддержке игровых проектов: «Мы понимаем, что в России сейчас голод венчурных инвестиций. «В контакте» как раз сейчас работает в этом направлении». О том, что VK будет инвестировать в IT-стартапы, знают и два источника «Ведомостей» на венчурном рынке.
Тему инвестиций в игровые проекты на сессии ПМЭФа поднял и заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин. Но государство, по его словам, не планирует оказывать финансовую поддержку индустрии. «Какие-то вещи, серые зоны имеет смысл заполнять за счет государственных инвестиций, но это исключения и весьма специфические проекты, связанные, например, со симуляторами, – пояснил он. – Все остальное – рынок, и инвестиции здесь должны быть негосударственные».
Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что финансовая господдержка игровой индустрии все же оказывалась. По его словам, за последний год по линии ИРИ в компании этой сферы было инвестировано 960 млн руб. Самый большой грант объемом около 500 млн руб. получила студия Cyberia Nova, которая занимается разработкой игры «Смута», посвященной событиям начала XVII в. в России. Также среди проектов, профинансированных ИРИ в 2022 г., игра «All rise! Всем встать!», которая задумана как симулятор судебного процесса и рассказывает о Нюрнбергском процессе, тактическая RPG «Спарта», в которой наемники воюют в интересах России в вымышленной африканской стране, и др.
Представитель ИРИ воздержался от комментариев.
Помочь деньгами и советом
В России уже существует ряд акселераторов – как широкого профиля вроде менторской программы «Сколково», так и созданных именно для игровой индустрии, таких как «Начни игру», напомнил основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов. В основном они предлагают экспертизу и контакты с опытными разработчиками, пояснил он. При этом основная потребность любой начинающей команды, по его словам, это деньги, так что от нового акселератора будут ждать в первую очередь материальной поддержки. Это может быть грантовая поддержка, предоставление помещений, компенсация затрат на приобретение оборудования и лицензий на ПО, перечислил эксперт.
Что такое АПРИОРИ
Как следует из «СПАРК-Интерфакса», АПРИОРИ была учреждена 12 апреля. Михеев уточнил, что среди ее членов, помимо VK, сейчас Федерация компьютерного спорта России, компании Astrum Entertainment и Innova. Как следует из информации на сайте ассоциации, ее основными целями являются разработка мер поддержки российского игрового рынка, развитие экспортного потенциала, участие в отборе проектов на государственное финансирование и др. Работа над созданием ассоциации велась еще с ноября 2022 г., писали «Ведомости» со ссылкой на источники в конце марта 2023 г. Собеседники газеты говорили тогда, что VK заинтересована в том, чтобы к ассоциации присоединились крупнейшие российские студии 1C Game Studios (ICGS) и Lesta Games, однако их представители отказались от участия.
Но наиболее эффективным способом поддержки игровых команд было бы финансирование разработки прототипов и MVP игрового продукта, считает Сахнов. Разумный объем инвестиций в проект на этом этапе, по его словам, варьируется от 1 млн до 10 млн руб. в зависимости от типа игры. «Если команда не смогла сделать демку за 10 млн руб., можно будет поздравить акселератора, так как он сэкономит деньги, не вложив более крупную сумму в бесперспективный бизнес», – заметил эксперт.
Руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников считает, что акселератор должен стать физическим пространством, где будут базироваться как опытные, так и начинающие разработчики. Кроме того, по его словам, необходимо разработать образовательную программу для резидентов акселератора. «Такой формат позволит обеспечить синергетический эффект: соседи будут подстегивать работать лучше и помогут советом», – сказал Овчинников.
Владелец порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев, напротив, считает, что российских разработчиков игр не стоит учить бизнесу: «Русскоязычные разработчики умеют делать игры, и бизнес вокруг них в большинстве стран мира выглядит несложным. Сделал хорошую игру, разместил на глобальных площадках – и происходит магия. Не без конкуренции, но происходит». Акселератор не воспитает бизнесменов, но даст возможность разработчикам какое-то время проводить вместе, что зачастую важно для творческих людей, добавил Махтиев. Ключевой вопрос, по его словам, в том, кто будет финансировать акселератор и на каких условиях, так как есть риск «получить бизнес на разработчиках игр, а не у них самих».