Для поддержки разработчиков видеоигр создадут акселератор

Вопрос о том, будет ли VK инвестировать в игры в рамках акселератора, находится в стадии обсуждения, добавил гендиректор АПРИОРИ. Но источник «Ведомостей», знакомый с планами по реализации проекта, утверждает, что такое намерение у VK есть. В конце марта в рамках мероприятия Content Day во «В контакте» вице-президент VK по технологиям и разработке Александр Тоболь также говорил, что у компании есть планы по финансовой поддержке игровых проектов: «Мы понимаем, что в России сейчас голод венчурных инвестиций. «В контакте» как раз сейчас работает в этом направлении». О том, что VK будет инвестировать в IT-стартапы, знают и два источника «Ведомостей» на венчурном рынке.