Роскомнадзор не сможет изымать оборудование у владельцев рекомендательных сервисов

Правительство выступило против того, чтобы наделить Роскомнадзор (РКН) правом изымать программно-технические средства у IT-компаний, если работа их рекомендательных алгоритмов потенциально нарушает российское законодательство. Это следует из заключения правительства на готовящийся проект поправок к закону «Об информации», регулирующих работу рекомендательных сервисов (копия документа есть в распоряжении «Ведомостей»). О том, что проект заключения в таком виде направлен на визирование для последующей публикации, знает и собеседник, близкий к одной из интернет-компаний.