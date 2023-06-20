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Роскомнадзор не сможет изымать оборудование у владельцев рекомендательных сервисов

Против наделения ведомства такими правами выступило правительство
Анастасия Курашева Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный и Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство выступило против того, чтобы наделить Роскомнадзор (РКН) правом изымать программно-технические средства у IT-компаний, если работа их рекомендательных алгоритмов потенциально нарушает российское законодательство. Это следует из заключения правительства на готовящийся проект поправок к закону «Об информации», регулирующих работу рекомендательных сервисов (копия документа есть в распоряжении «Ведомостей»). О том, что проект заключения в таком виде направлен на визирование для последующей публикации, знает и собеседник, близкий к одной из интернет-компаний.

Соответствующий проект заключения был рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, сказал «Ведомостям» представитель правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных