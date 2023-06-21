«Яндекс» отказался от планов по развитию сервиса Crowd

«Яндекс Крауд» был создан в сентябре 2022 г., о регистрации соответствующего юрлица тогда сообщал ТАСС. Crowd – сервис для поиска фрилансеров для решения различных задач, например разработки, модерации контента, дизайна, указано на сайте «Яндекса». Сейчас там размещено 27 вакансий, часть из них предполагает удаленный или гибридный формат. В качестве локации для работы указаны Москва, Белград, Екатеринбург и Алма-Ата. Зарплаты не указаны.