«Яндекс» отказался от планов по развитию сервиса Crowd

«Яндекс» отказался от планов по развитию сервиса CrowdКомпания не будет выводить на рынок созданный в 2022 году сервис по поиску фрилансеров
«Яндекс» передумал развивать внутренний сервис для поиска фрилансеров Crowd. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к компании. Еще зимой «Яндекс» планировал вывести Crowd на рынок, чтобы сервисом могли пользоваться и другие компании, размещая там свои вакансии. Но теперь планы «Яндекса» изменились и сервис останется внутренним, уточнили собеседники «Ведомостей».
«Яндекс Крауд» был создан в сентябре 2022 г., о регистрации соответствующего юрлица тогда сообщал ТАСС. Crowd – сервис для поиска фрилансеров для решения различных задач, например разработки, модерации контента, дизайна, указано на сайте «Яндекса». Сейчас там размещено 27 вакансий, часть из них предполагает удаленный или гибридный формат. В качестве локации для работы указаны Москва, Белград, Екатеринбург и Алма-Ата. Зарплаты не указаны.