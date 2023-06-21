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«Яндекс» отказался от планов по развитию сервиса Crowd

Компания не будет выводить на рынок созданный в 2022 году сервис по поиску фрилансеров
Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» передумал развивать внутренний сервис для поиска фрилансеров Crowd. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к компании. Еще зимой «Яндекс» планировал вывести Crowd на рынок, чтобы сервисом могли пользоваться и другие компании, размещая там свои вакансии. Но теперь планы «Яндекса» изменились и сервис останется внутренним, уточнили собеседники «Ведомостей».

«Яндекс Крауд» был создан в сентябре 2022 г., о регистрации соответствующего юрлица тогда сообщал ТАСС. Crowd – сервис для поиска фрилансеров для решения различных задач, например разработки, модерации контента, дизайна, указано на сайте «Яндекса». Сейчас там размещено 27 вакансий, часть из них предполагает удаленный или гибридный формат. В качестве локации для работы указаны Москва, Белград, Екатеринбург и Алма-Ата. Зарплаты не указаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных