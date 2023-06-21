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Ведомствам упрощают процедуру закупок софта

Программные продукты с «Госмаркета» они смогут получать в течение 3–4 дней
Анна Устинова
Ведомости

Для ведомств разработают упрощенный порядок закупок программных продуктов с государственного маркетплейса IT-сервисов и приложений «Госмаркет». Соответствующий законопроект сейчас разрабатывает Минфин, рассказал «Ведомостям» представитель министерства. С введением такого механизма процедура закупки может сократиться с нескольких месяцев до 3–4 дней, уточнил «Ведомостям» директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин.

«Такие закупки предлагается проводить путем запроса котировок (самый короткий конкурентный способ закупки, до шести календарных дней. – «Ведомости») без ограничений предельной цены одного контракта и годового объема таких закупок, а также закупки у единственного поставщика в действующих электронных магазинах на электронных площадках», – сообщил представитель Минфина. В последнем случае цена одной закупки ПО не должна превышать 50 млн руб., а годовой объем – 200 млн руб., уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных