Ведомствам упрощают процедуру закупок софта

Ведомствам упрощают процедуру закупок софтаПрограммные продукты с «Госмаркета» они смогут получать в течение 3–4 дней
Для ведомств разработают упрощенный порядок закупок программных продуктов с государственного маркетплейса IT-сервисов и приложений «Госмаркет». Соответствующий законопроект сейчас разрабатывает Минфин, рассказал «Ведомостям» представитель министерства. С введением такого механизма процедура закупки может сократиться с нескольких месяцев до 3–4 дней, уточнил «Ведомостям» директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин.
«Такие закупки предлагается проводить путем запроса котировок (самый короткий конкурентный способ закупки, до шести календарных дней. – «Ведомости») без ограничений предельной цены одного контракта и годового объема таких закупок, а также закупки у единственного поставщика в действующих электронных магазинах на электронных площадках», – сообщил представитель Минфина. В последнем случае цена одной закупки ПО не должна превышать 50 млн руб., а годовой объем – 200 млн руб., уточнил он.