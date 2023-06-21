Ведомствам упрощают процедуру закупок софта

«Такие закупки предлагается проводить путем запроса котировок (самый короткий конкурентный способ закупки, до шести календарных дней. – «Ведомости») без ограничений предельной цены одного контракта и годового объема таких закупок, а также закупки у единственного поставщика в действующих электронных магазинах на электронных площадках», – сообщил представитель Минфина. В последнем случае цена одной закупки ПО не должна превышать 50 млн руб., а годовой объем – 200 млн руб., уточнил он.