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Российские клиники внедряют виртуальную психотерапию

Технология может применяться при восстановлении участников военной спецоперации
Анна Киселева
Freepik

Столичное ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации департамента здравоохранения Москвы» начало использовать технологию виртуальной реальности (Virtual Reality, VR) для работы с пациентами стационара с симптомами апатии, утомления и ухудшения настроения. Об этом «Ведомостям» рассказал психиатр центра, сотрудник лаборатории психофармакологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Аллан Бениашвили. По его словам, технология также применяется в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава России», чьи специалисты проходят повышение квалификации в исследовательской группе центра.

В 2020 г. VR-проект был инициирован первым российским подразделением Boeing. Его планировали применять для быстрого восстановления психического и когнитивного истощения у пилотов и диспетчеров, рассказал Бениашвили. Теперь же с помощью этих разработок центр помогает пациентам стационара справиться с последствиями длительного лечения в больничных условиях. Во всех трех центрах услуга VR-релаксации предоставляется бесплатно. Общее число пациентов, получивших лечение с 2021 г., составляет 500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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