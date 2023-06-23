Российские клиники внедряют виртуальную психотерапию

В 2020 г. VR-проект был инициирован первым российским подразделением Boeing. Его планировали применять для быстрого восстановления психического и когнитивного истощения у пилотов и диспетчеров, рассказал Бениашвили. Теперь же с помощью этих разработок центр помогает пациентам стационара справиться с последствиями длительного лечения в больничных условиях. Во всех трех центрах услуга VR-релаксации предоставляется бесплатно. Общее число пациентов, получивших лечение с 2021 г., составляет 500 человек.