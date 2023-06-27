Минцифры определит стандарт персональных данных для искусственного интеллекта

Минцифры определит стандарт персональных данных для искусственного интеллектаПри этом обезличивать их должно государство, считают в ведомстве
Минцифры обсуждает с IT-отраслью унификацию методов обезличивания персональных данных (ПД) и работы с ними для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), чтобы впоследствии эти данные можно было использовать для обучения алгоритмов искусственного интеллекта. К таким субъектам относятся, например, госорганы, операторы связи и т. д. Об этом заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов на круглом столе конференции OS DAY 23 июня.
«У нас есть задача разработать методы унификации для искусственного интеллекта. <...> Это отправная точка, именно в критических применениях (для субъектов КИИ. – «Ведомости»). Где критических применений не будет, эта унификация, наверное, не будет обязательной», – сообщил Шойтов. По его словам, требования по унификации и стандартизации государству должны предложить сами разработчики.