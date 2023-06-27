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Минцифры определит стандарт персональных данных для искусственного интеллекта

При этом обезличивать их должно государство, считают в ведомстве
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры обсуждает с IT-отраслью унификацию методов обезличивания персональных данных (ПД) и работы с ними для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), чтобы впоследствии эти данные можно было использовать для обучения алгоритмов искусственного интеллекта. К таким субъектам относятся, например, госорганы, операторы связи и т. д. Об этом заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов на круглом столе конференции OS DAY 23 июня.

«У нас есть задача разработать методы унификации для искусственного интеллекта. <...> Это отправная точка, именно в критических применениях (для субъектов КИИ. – «Ведомости»). Где критических применений не будет, эта унификация, наверное, не будет обязательной», – сообщил Шойтов. По его словам, требования по унификации и стандартизации государству должны предложить сами разработчики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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