Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в России опустились до уровня 2013 года

Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в России опустились до уровня 2013 годаИх доля в штуках снизилась примерно до 25% от объема рынка
Продажи A-брендов смартфонов, т. е. наиболее дорогих устройств Apple и Samsung, в штучном выражении опустились до 25% от общего объема рынка, рассказал «Ведомостям» представитель «М.Видео-Эльдорадо». Еще в 2021 г., например, продажи флагманских устройств этих брендов в штуках достигали 70%, оценил на конференции «Ведомостей» «Российская электроника» вице-президент «М.Видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин.
К сегменту A-брендов «М.Видео-Эльдорадо» не относит флагманы китайских производителей смартфонов, подчеркнул представитель сети. И если в штуках продажи Apple и Samsung составляют только четверть всех продаж смартфонов, то по деньгам они занимают около 50% от всего рынка смартфонов. Это сопоставимо с состоянием рынка в 2013 г., отметил собеседник: затем продажи дорогих смартфонов стабильно превышали эти показатели по доле рынка.