Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в России опустились до уровня 2013 года

К сегменту A-брендов «М.Видео-Эльдорадо» не относит флагманы китайских производителей смартфонов, подчеркнул представитель сети. И если в штуках продажи Apple и Samsung составляют только четверть всех продаж смартфонов, то по деньгам они занимают около 50% от всего рынка смартфонов. Это сопоставимо с состоянием рынка в 2013 г., отметил собеседник: затем продажи дорогих смартфонов стабильно превышали эти показатели по доле рынка.