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Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в России опустились до уровня 2013 года

Их доля в штуках снизилась примерно до 25% от объема рынка
Анна Устинова Марина Тюняева (Бочкарёва)
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи A-брендов смартфонов, т. е. наиболее дорогих устройств Apple и Samsung, в штучном выражении опустились до 25% от общего объема рынка, рассказал «Ведомостям» представитель «М.Видео-Эльдорадо». Еще в 2021 г., например, продажи флагманских устройств этих брендов в штуках достигали 70%, оценил на конференции «Ведомостей» «Российская электроника» вице-президент «М.Видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин.

К сегменту A-брендов «М.Видео-Эльдорадо» не относит флагманы китайских производителей смартфонов, подчеркнул представитель сети. И если в штуках продажи Apple и Samsung составляют только четверть всех продаж смартфонов, то по деньгам они занимают около 50% от всего рынка смартфонов. Это сопоставимо с состоянием рынка в 2013 г., отметил собеседник: затем продажи дорогих смартфонов стабильно превышали эти показатели по доле рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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