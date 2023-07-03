Госструктурам предложили разрешить закупки электроники секонд-хенд

Восстановленную компьютерную технику, периферийное и коммуникационное оборудование предложили приравнять к новым при госзакупках по 44-ФЗ («Закон о контрактной системе»). С таким предложением в адрес Минцифры на пленарной сессии конференции «Ведомостей» «Импортозамещение радиоэлектроники: практика перехода на российскую продукцию» выступил председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник. Замминистра цифрового развития Андрей Заренин, модерирующий сессию, ответил, что зафиксировал предложение, и пообещал рассмотреть его.