Госструктурам предложили разрешить закупки электроники секонд-хенд

Госструктурам предложили разрешить закупки электроники секонд-хендНо регуляторы вряд ли согласятся внести такие правки в закон
Восстановленную компьютерную технику, периферийное и коммуникационное оборудование предложили приравнять к новым при госзакупках по 44-ФЗ («Закон о контрактной системе»). С таким предложением в адрес Минцифры на пленарной сессии конференции «Ведомостей» «Импортозамещение радиоэлектроники: практика перехода на российскую продукцию» выступил председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник. Замминистра цифрового развития Андрей Заренин, модерирующий сессию, ответил, что зафиксировал предложение, и пообещал рассмотреть его.
Представитель Минцифры также уточнил «Ведомостям», что обсудит целесообразность такого предложения с отраслью. Представитель Минпромторга заявил, что ведомство готово в установленном порядке рассмотреть конкретные предложения от Ленинградской области по данному вопросу.