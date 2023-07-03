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Госструктурам предложили разрешить закупки электроники секонд-хенд

Но регуляторы вряд ли согласятся внести такие правки в закон
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

Восстановленную компьютерную технику, периферийное и коммуникационное оборудование предложили приравнять к новым при госзакупках по 44-ФЗ («Закон о контрактной системе»). С таким предложением в адрес Минцифры на пленарной сессии конференции «Ведомостей» «Импортозамещение радиоэлектроники: практика перехода на российскую продукцию» выступил председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник. Замминистра цифрового развития Андрей Заренин, модерирующий сессию, ответил, что зафиксировал предложение, и пообещал рассмотреть его.

Представитель Минцифры также уточнил «Ведомостям», что обсудит целесообразность такого предложения с отраслью. Представитель Минпромторга заявил, что ведомство готово в установленном порядке рассмотреть конкретные предложения от Ленинградской области по данному вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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