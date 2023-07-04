Треть крупнейших российских компаний пренебрегают защитой веб-сайтов от DDoS-атак

Почти треть крупнейших по выручке российских компаний не обеспечивают надлежащий уровень защиты сайтов от DDoS-атак. Об этом говорится в исследовании компании StormWall (есть в распоряжении «Ведомостей»). Исследование проводилось в июне 2023 г. StormWall проанализировала веб-сайты 100 крупнейших российских компаний из рейтинга Test Firm (аккумулирует данные финотчетности, составляется аудиторской компанией «Авдеев и Ко»).