Треть крупнейших российских компаний пренебрегают защитой веб-сайтов от DDoS-атак

Треть крупнейших российских компаний пренебрегают защитой веб-сайтов от DDoS-атакХуже всего защищены сайты в телекоме, ТЭКе, финансовой отрасли и на транспорте
Почти треть крупнейших по выручке российских компаний не обеспечивают надлежащий уровень защиты сайтов от DDoS-атак. Об этом говорится в исследовании компании StormWall (есть в распоряжении «Ведомостей»). Исследование проводилось в июне 2023 г. StormWall проанализировала веб-сайты 100 крупнейших российских компаний из рейтинга Test Firm (аккумулирует данные финотчетности, составляется аудиторской компанией «Авдеев и Ко»).
Согласно исследованию, все 100 компаний рейтинга обеспечивают защиту сайта лишь на низком сетевом уровне хостинг-провайдера. Но если злоумышленники будут атаковать ресурс конкретной компании, то 30% компаний не смогут его защитить. Именно по такому сценарию происходит более 90% DDoS-атак, отмечают аналитики StormWall.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам