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Треть крупнейших российских компаний пренебрегают защитой веб-сайтов от DDoS-атак

Хуже всего защищены сайты в телекоме, ТЭКе, финансовой отрасли и на транспорте
Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Почти треть крупнейших по выручке российских компаний не обеспечивают надлежащий уровень защиты сайтов от DDoS-атак. Об этом говорится в исследовании компании StormWall (есть в распоряжении «Ведомостей»). Исследование проводилось в июне 2023 г. StormWall проанализировала веб-сайты 100 крупнейших российских компаний из рейтинга Test Firm (аккумулирует данные финотчетности, составляется аудиторской компанией «Авдеев и Ко»).

Согласно исследованию, все 100 компаний рейтинга обеспечивают защиту сайта лишь на низком сетевом уровне хостинг-провайдера. Но если злоумышленники будут атаковать ресурс конкретной компании, то 30% компаний не смогут его защитить. Именно по такому сценарию происходит более 90% DDoS-атак, отмечают аналитики StormWall.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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