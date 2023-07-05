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Минобрнауки хочет потратить 49 млрд рублей на создание новейших решений для дронов

К 2030 году Россия должна входить в десятку ведущих стран мира по объему разработок в этой сфере
Анастасия Курашева
Антон Новодережкин / ТАСС

В России к 2030 г. должны быть разработаны новые инженерные конструкции беспилотных летающих аппаратов (БПЛА), технологии их взлета и посадки, высокомощные аккумуляторы и материалы для дронов. На исследования и разработки в этой области в ближайшие семь лет из федерального бюджета планируют выделить 49 млрд руб., из них 4,6 млрд руб. – уже в 2024 г. Это следует из подготовленного Минобрнауки паспорта федерального проекта «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем (БАС)» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Его подлинность подтвердили два собеседника в компаниях – разработчиках БПЛА.

Этот проект – часть нацпроекта по развитию БАС, который по поручению президента Владимира Путина должен быть утвержден до сентября 2023 г. За реализацию федпроекта отвечает Минобрнауки, говорил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак на стратегической сессии с участием российских производителей БАС в конце апреля. Из паспорта проекта следует, что его руководителем выступает замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова, а куратором – вице-премьер Андрей Белоусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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