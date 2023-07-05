Минобрнауки хочет потратить 49 млрд рублей на создание новейших решений для дронов

В России к 2030 г. должны быть разработаны новые инженерные конструкции беспилотных летающих аппаратов (БПЛА), технологии их взлета и посадки, высокомощные аккумуляторы и материалы для дронов. На исследования и разработки в этой области в ближайшие семь лет из федерального бюджета планируют выделить 49 млрд руб., из них 4,6 млрд руб. – уже в 2024 г. Это следует из подготовленного Минобрнауки паспорта федерального проекта «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем (БАС)» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Его подлинность подтвердили два собеседника в компаниях – разработчиках БПЛА.