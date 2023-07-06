Доля отечественных CAD для проектирования в госзаказе превысила 90%

Доля отечественного инженерного ПО, так называемых CAD или САПР (средств автоматизированного проектирования), в госзакупках впервые превысила 90%, следует из данных мониторинга Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИТ) за 2022 г., с которыми ознакомились «Ведомости». Результаты исследования опубликованы на сайте центра.