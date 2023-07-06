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Доля отечественных CAD для проектирования в госзаказе превысила 90%

Это стало возможным из-за ухода иностранных вендоров и сокращения объема закупок такого ПО
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Freepik

Доля отечественного инженерного ПО, так называемых CAD или САПР (средств автоматизированного проектирования), в госзакупках впервые превысила 90%, следует из данных мониторинга Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИТ) за 2022 г., с которыми ознакомились «Ведомости». Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

Системы CAD используются в различных отраслях, включая разработку промышленного оборудования, машиностроение, проектирование промышленных объектов, а также при строительстве зданий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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