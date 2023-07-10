МТС закрыла проект голосового помощника «Марвин» и начала тестировать нового ассистента

МТС начала тестировать нового голосового ассистента, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. По его словам, компания провела альфа-тесты и показала топ-менеджерам прототип, который успешно включал лампу, робот-пылесос и выполнял другие команды. Представитель МТС подтвердил, что оператор работает над новым проектом, но уточнил, что компании потребуется значимое время, чтобы сделать качественный продукт. Проект голосового помощника «Марвин» был закрыт, добавил он.