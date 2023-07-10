Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

МТС закрыла проект голосового помощника «Марвин» и начала тестировать нового ассистента

Чтобы сделать продукт на уровне «Алисы», нужно инвестировать миллионы долларов
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Максим Туманов для Ведомостей

МТС начала тестировать нового голосового ассистента, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. По его словам, компания провела альфа-тесты и показала топ-менеджерам прототип, который успешно включал лампу, робот-пылесос и выполнял другие команды. Представитель МТС подтвердил, что оператор работает над новым проектом, но уточнил, что компании потребуется значимое время, чтобы сделать качественный продукт. Проект голосового помощника «Марвин» был закрыт, добавил он.

Впервые оператор анонсировал выпуск умной колонки с голосовым помощником в декабре 2019 г., писали «Ведомости». «Продажи нового устройства ориентировочно начнутся в первой половине 2020 г.», – говорилось в письме, которое перед Новым годом получили сотрудники МТС. Компания представила голосового помощника «Марвин» летом 2020 г. «Марвин» будет встроен и в портативные умные колонки МТС, которые оператор планирует раздать нескольким тысячам своих абонентов за символическую плату в 1 руб.», – говорил тогда «Ведомостям» представитель МТС.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных