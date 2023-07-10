МТС закрыла проект голосового помощника «Марвин» и начала тестировать нового ассистента

МТС закрыла проект голосового помощника «Марвин» и начала тестировать нового ассистентаЧтобы сделать продукт на уровне «Алисы», нужно инвестировать миллионы долларов
МТС начала тестировать нового голосового ассистента, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. По его словам, компания провела альфа-тесты и показала топ-менеджерам прототип, который успешно включал лампу, робот-пылесос и выполнял другие команды. Представитель МТС подтвердил, что оператор работает над новым проектом, но уточнил, что компании потребуется значимое время, чтобы сделать качественный продукт. Проект голосового помощника «Марвин» был закрыт, добавил он.
Впервые оператор анонсировал выпуск умной колонки с голосовым помощником в декабре 2019 г., писали «Ведомости». «Продажи нового устройства ориентировочно начнутся в первой половине 2020 г.», – говорилось в письме, которое перед Новым годом получили сотрудники МТС. Компания представила голосового помощника «Марвин» летом 2020 г. «Марвин» будет встроен и в портативные умные колонки МТС, которые оператор планирует раздать нескольким тысячам своих абонентов за символическую плату в 1 руб.», – говорил тогда «Ведомостям» представитель МТС.