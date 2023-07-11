Капвложения операторов связи показали рекордное падение с кризиса 2008 года

Капитальные вложения операторов связи за 2022 г. упали на 23,7% до уровня ниже 350 млрд руб. Это следует из официальной статистики Минцифры, опубликованной на сайте ведомства. Сопоставимое сокращение инвестиций в инфраструктуру было лишь в посткризисный 2009 год, когда капитальные расходы операторов снизились на 36,8% до 148 млрд руб., следует из данных ведомства за предыдущие годы.