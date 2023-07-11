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Капвложения операторов связи показали рекордное падение с кризиса 2008 года

Инвестиции в 2022 году снизились почти на четверть из-за ухода иностранных вендоров
Анна Устинова
Денис Абрамов / Ведомости

Капитальные вложения операторов связи за 2022 г. упали на 23,7% до уровня ниже 350 млрд руб. Это следует из официальной статистики Минцифры, опубликованной на сайте ведомства. Сопоставимое сокращение инвестиций в инфраструктуру было лишь в посткризисный 2009 год, когда капитальные расходы операторов снизились на 36,8% до 148 млрд руб., следует из данных ведомства за предыдущие годы.

При этом доходы компаний от услуг связи, включая фиксированные сети и почтовое сообщение, за 2022 г. выросли на 1,9% почти до 2 трлн руб. Выручка сотовых операторов выросла на 1,8%, до 462,6 млрд руб. Интернет-трафик год к году вырос на 17,7% до 126,7 эксабайта (квинтиллион байтов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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