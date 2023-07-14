Аудитория ChatGPT и Midjourney в России снизилась впервые с момента запуска

Аудитория ChatGPT и Midjourney в России снизилась впервые с момента запускаВ июне ChatGPT потерял 30% своих посетителей
Число российских пользователей ChatGPT за последний месяц сократилось на 30%, подсчитали аналитики Tele2 (абсолютные показатели не приводятся). Это первое падение трафика сервиса с момента его запуска в ноябре 2022 г. Сокращение аудитории ChatGPT в России подтвердил и директор по ИИ и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов.
Представитель «Мегафона» сообщил «Ведомостям», что общий трафик на сайтах Openai.com, Chatgpt.ai и Chatgptbot.ru с мая по июнь упал в 2 раза. Помимо ChatGPT пользовательская активность сократилась и у нейросети Midjourney, которая создает изображения по текстовым описаниям, отметили аналитики Tele2. По данным компании, в июне падение составило более 50% по сравнению с маем.
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