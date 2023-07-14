Аудитория ChatGPT и Midjourney в России снизилась впервые с момента запуска

Представитель «Мегафона» сообщил «Ведомостям», что общий трафик на сайтах Openai.com, Chatgpt.ai и Chatgptbot.ru с мая по июнь упал в 2 раза. Помимо ChatGPT пользовательская активность сократилась и у нейросети Midjourney, которая создает изображения по текстовым описаниям, отметили аналитики Tele2. По данным компании, в июне падение составило более 50% по сравнению с маем.