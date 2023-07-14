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Аудитория ChatGPT и Midjourney в России снизилась впервые с момента запуска

В июне ChatGPT потерял 30% своих посетителей
Анастасия Курашева
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Число российских пользователей ChatGPT за последний месяц сократилось на 30%, подсчитали аналитики Tele2 (абсолютные показатели не приводятся). Это первое падение трафика сервиса с момента его запуска в ноябре 2022 г. Сокращение аудитории ChatGPT в России подтвердил и директор по ИИ и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов.

Представитель «Мегафона» сообщил «Ведомостям», что общий трафик на сайтах Openai.com, Chatgpt.ai и Chatgptbot.ru с мая по июнь упал в 2 раза. Помимо ChatGPT пользовательская активность сократилась и у нейросети Midjourney, которая создает изображения по текстовым описаниям, отметили аналитики Tele2. По данным компании, в июне падение составило более 50% по сравнению с маем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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