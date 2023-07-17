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«Сбер» и разработчики Kandinsky не будут отвечать за результат работы нейросети

«Ведомости» разбирались, кого можно обвинить за нарушающие закон изображения от ИИ
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

Разработчики не должны нести ответственность за изображения, которые создает нейросеть. В частности, создаваемые алгоритмами «Сбера» Kandinsky рисунки, которые могут нарушать российское законодательство. Такая позиция «Сбера» была обозначена на встрече представителей банка с прокуратурой, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением. Эта же позиция зафиксирована в пользовательском соглашении на одном из сайтов, где размещен алгоритм Kandinsky, убедились «Ведомости».

Встреча с участием сотрудников банка была проведена в связи с заявлением лидера фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергея Миронова. Он счел, что изображения, генерируемые алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ) «Сбера», формируют «негативный образ России». В конце апреля он попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить деятельность банка на соответствие контента нейросети Kandinsky законодательству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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