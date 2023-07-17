«Сбер» и разработчики Kandinsky не будут отвечать за результат работы нейросети

Разработчики не должны нести ответственность за изображения, которые создает нейросеть. В частности, создаваемые алгоритмами «Сбера» Kandinsky рисунки, которые могут нарушать российское законодательство. Такая позиция «Сбера» была обозначена на встрече представителей банка с прокуратурой, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением. Эта же позиция зафиксирована в пользовательском соглашении на одном из сайтов, где размещен алгоритм Kandinsky, убедились «Ведомости».