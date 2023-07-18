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Российские компании начали замещать иностранных производителей протезов ног

В России в них ежегодно нуждается 22 000 человек
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Средняя стоимость протеза верхних конечностей (кистей рук, предплечья или плеча) с микропроцессорным управлением составляет около 3,1 млн руб., а аналогичного протеза ноги (голени или бедра) – порядка 3,2 млн руб. / «Моторика»

Производитель протезов рук «Моторика» займется производством протезов ног. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор компании Андрей Давидюк. По словам Давидюка, продукция компании почти полностью состоит из отечественных комплектующих. В разработку серийных изделий планируется вложить «несколько сотен миллионов рублей», добавил он.

Компания рассчитывает занять более 25% рынка протезирования в России к 2030 г., уточнил Давидюк. До недавнего времени основными поставщиками протезов ног в России были зарубежные производители, теперь же эту нишу начинают заполнять отечественные игроки.

Сейчас основная часть используемых в России протезов для ног – это разработки зарубежных производителей, гораздо больше отечественных разработчиков сконцентрировано на протезах рук, обращает внимание представитель другого крупного разработчика MaxBionic. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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