Российские компании начали замещать иностранных производителей протезов ног

Российские компании начали замещать иностранных производителей протезов ногВ России в них ежегодно нуждается 22 000 человек
Производитель протезов рук «Моторика» займется производством протезов ног. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор компании Андрей Давидюк. По словам Давидюка, продукция компании почти полностью состоит из отечественных комплектующих. В разработку серийных изделий планируется вложить «несколько сотен миллионов рублей», добавил он.
Компания рассчитывает занять более 25% рынка протезирования в России к 2030 г., уточнил Давидюк. До недавнего времени основными поставщиками протезов ног в России были зарубежные производители, теперь же эту нишу начинают заполнять отечественные игроки.
Сейчас основная часть используемых в России протезов для ног – это разработки зарубежных производителей, гораздо больше отечественных разработчиков сконцентрировано на протезах рук, обращает внимание представитель другого крупного разработчика MaxBionic.