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Доля пиратов в российской игровой индустрии достигла 70%

Упущенная прибыль ушедших из России зарубежных студий могла достичь в 2022 году 30 млрд рублей
Анастасия Курашева
Россия возвращается в 90-е гг.: резко подскочил уровень пиратства в компьютерных играх после ухода с рынка западных студий / Александр Гальперин / РИА Новости

Из-за ухода крупных международных издателей с российского рынка геймеры стали активно пользоваться пиратскими версиями игр. В 2022 г. две трети (69%) российских пользователей играли хотя бы в одну пиратскую копию, а 51% игроков стали пиратить чаще, чем делали это в 2021 г. Такие результаты приводит в своем исследовании онлайн-школа разработки игр XYZ School (входит в образовательную компанию Ultimate Education). С результатом опроса ознакомились «Ведомости».

Опрос проводился в июне 2023 г., в нем приняло участие 1500 геймеров из всех регионов России. В исследовании учитывались все нелицензионные форматы игр, однако большая часть из них приходится на игры, скачанные с торрент-трекеров, пояснила операционный директор XYZ School Эмма Юсова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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