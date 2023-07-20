Доля пиратов в российской игровой индустрии достигла 70%Упущенная прибыль ушедших из России зарубежных студий могла достичь в 2022 году 30 млрд рублей
Из-за ухода крупных международных издателей с российского рынка геймеры стали активно пользоваться пиратскими версиями игр. В 2022 г. две трети (69%) российских пользователей играли хотя бы в одну пиратскую копию, а 51% игроков стали пиратить чаще, чем делали это в 2021 г. Такие результаты приводит в своем исследовании онлайн-школа разработки игр XYZ School (входит в образовательную компанию Ultimate Education). С результатом опроса ознакомились «Ведомости».
Опрос проводился в июне 2023 г., в нем приняло участие 1500 геймеров из всех регионов России. В исследовании учитывались все нелицензионные форматы игр, однако большая часть из них приходится на игры, скачанные с торрент-трекеров, пояснила операционный директор XYZ School Эмма Юсова.
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