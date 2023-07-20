Доля пиратов в российской игровой индустрии достигла 70%

Из-за ухода крупных международных издателей с российского рынка геймеры стали активно пользоваться пиратскими версиями игр. В 2022 г. две трети (69%) российских пользователей играли хотя бы в одну пиратскую копию, а 51% игроков стали пиратить чаще, чем делали это в 2021 г. Такие результаты приводит в своем исследовании онлайн-школа разработки игр XYZ School (входит в образовательную компанию Ultimate Education). С результатом опроса ознакомились «Ведомости».