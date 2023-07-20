«Билайн» осенью протестирует первые отечественные базовые станции 4G в реальных условиях

«Билайн» осенью протестирует первые отечественные базовые станции 4G в реальных условияхДругие операторы пока проверяют работу экспериментальных образцов в лабораториях
«Билайн» первым среди операторов мобильной связи начнет полевые тесты образцов отечественного оборудования 4G в ноябре-декабре 2023 г. Использовать базовые станции отечественного производства компания собирается в сельской местности и для покрытия автодорог. Об этом рассказал «Ведомостям» директор по стратегии и долгосрочному планированию развития сети «Билайна» Владимир Валькович.
Вендора отечественного оборудования Валькович не раскрыл. По словам двух собеседников «Ведомостей», близких к оператору, тестироваться будут базовые станции «КНС групп» (Yadro). Представитель «КНС групп» воздержался от комментариев.
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