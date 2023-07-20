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«Билайн» осенью протестирует первые отечественные базовые станции 4G в реальных условиях

Другие операторы пока проверяют работу экспериментальных образцов в лабораториях
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

«Билайн» первым среди операторов мобильной связи начнет полевые тесты образцов отечественного оборудования 4G в ноябре-декабре 2023 г. Использовать базовые станции отечественного производства компания собирается в сельской местности и для покрытия автодорог. Об этом рассказал «Ведомостям» директор по стратегии и долгосрочному планированию развития сети «Билайна» Владимир Валькович.

Вендора отечественного оборудования Валькович не раскрыл. По словам двух собеседников «Ведомостей», близких к оператору, тестироваться будут базовые станции «КНС групп» (Yadro). Представитель «КНС групп» воздержался от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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