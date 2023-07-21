Минцифры начнет переводить «Госуслуги» в новые формы

Минцифры начнет переводить «Госуслуги» в новые формыВедомство будет постепенно отключать сервисы, разработанные по старым требованиям
С 21 июля Минцифры начнет отключать отдельные сервисы «Госуслуг», спроектированные по старым техническим заданиям и без использования визуального конструктора услуг – low-code-инструмента, разработанного ведомством в 2022 г. Соответствующий приказ Минцифры от 10 июля 2023 г. опубликован на сайте ведомства.
«С 21 июля 2023 г. вывести из эксплуатации отдельные интерактивные формы сообщений, обращений, заявлений и документов, а также заявлений об электронной записи на прием, размещенные в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», – говорится в документе.
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