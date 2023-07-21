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Минцифры начнет переводить «Госуслуги» в новые формы

Ведомство будет постепенно отключать сервисы, разработанные по старым требованиям
Анна Устинова
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

С 21 июля Минцифры начнет отключать отдельные сервисы «Госуслуг», спроектированные по старым техническим заданиям и без использования визуального конструктора услуг – low-code-инструмента, разработанного ведомством в 2022 г. Соответствующий приказ Минцифры от 10 июля 2023 г. опубликован на сайте ведомства.

«С 21 июля 2023 г. вывести из эксплуатации отдельные интерактивные формы сообщений, обращений, заявлений и документов, а также заявлений об электронной записи на прием, размещенные в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», – говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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