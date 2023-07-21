Минцифры начнет переводить «Госуслуги» в новые формы

«С 21 июля 2023 г. вывести из эксплуатации отдельные интерактивные формы сообщений, обращений, заявлений и документов, а также заявлений об электронной записи на прием, размещенные в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», – говорится в документе.