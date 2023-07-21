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Сотовые операторы пожаловались главе Подмосковья на сложности с установкой вышек связи

Всего в регионе у операторов «большой четверки» порядка 20 000 вышек, говорит эксперт
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Андрей Гордеев / Ведомости

Четыре крупнейших федеральных оператора сотовой связи 5 июля направили губернатору Московской области Андрею Воробьеву письмо, в котором заявили о сложностях с установкой оборудования на вышках связи. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Он подписан гендиректорами «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») Александром Торбаховым, «Мегафона» – Хачатуром Помбухчаном, МТС – Вячеславом Николаевым и Tele2 – Алексеем Телковым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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