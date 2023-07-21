Сотовые операторы пожаловались главе Подмосковья на сложности с установкой вышек связи

Четыре крупнейших федеральных оператора сотовой связи 5 июля направили губернатору Московской области Андрею Воробьеву письмо, в котором заявили о сложностях с установкой оборудования на вышках связи. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Он подписан гендиректорами «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») Александром Торбаховым, «Мегафона» – Хачатуром Помбухчаном, МТС – Вячеславом Николаевым и Tele2 – Алексеем Телковым.