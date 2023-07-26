Минпромторг подбирает химию для микроэлектроники

Минпромторг подбирает химию для микроэлектроникиВедомство намерено найти замену ушедшим иностранным поставщикам
Минпромторг заказал научно-исследовательские работы (НИР) для запуска на территории России производств химических материалов для микроэлектронной промышленности. В совокупности на разработку технологий получения шести веществ ведомство планирует выделить около 1,9 млрд руб. Работы должны быть завершены в декабре 2025 г., следует из документации на портале госзакупок, размещенной в конце июня.
Цель работ состоит в том, чтобы обеспечить российских разработчиков электронной компонентной базы необходимыми материалами. За два года Минпромторг рассчитывает разработать технологию получения и запустить в стране производство сернокислого аммония, высокочистого оксида бора, трибромида бора, высокочистого фосфора, марганцовокислого калия и высокочистой перекиси водорода, следует из карточек госзакупок. Цена контрактов варьируется от 150 млн до 780 млн руб.