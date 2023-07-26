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Минпромторг подбирает химию для микроэлектроники

Ведомство намерено найти замену ушедшим иностранным поставщикам
Анастасия Курашева
Сергей Портер / Ведомости

Минпромторг заказал научно-исследовательские работы (НИР) для запуска на территории России производств химических материалов для микроэлектронной промышленности. В совокупности на разработку технологий получения шести веществ ведомство планирует выделить около 1,9 млрд руб. Работы должны быть завершены в декабре 2025 г., следует из документации на портале госзакупок, размещенной в конце июня.

Цель работ состоит в том, чтобы обеспечить российских разработчиков электронной компонентной базы необходимыми материалами. За два года Минпромторг рассчитывает разработать технологию получения и запустить в стране производство сернокислого аммония, высокочистого оксида бора, трибромида бора, высокочистого фосфора, марганцовокислого калия и высокочистой перекиси водорода, следует из карточек госзакупок. Цена контрактов варьируется от 150 млн до 780 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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