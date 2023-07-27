Минцифры и комитет по информполитике Госдумы не договорились о компенсациях за утечки данных

Обсуждаемый на протяжении последнего года законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных (ПД) пользователей вызвал споры среди его разработчиков. Минцифры и комитет по информационной политике Госдумы продолжают обсуждение как минимум двух механизмов действия законопроекта – с денежными выплатами пострадавшим и без каких-либо компенсаций. Об этом «Ведомостям» рассказали пять собеседников, знакомых с ходом обсуждения документа или участвовавших в его разработке. В связи с этим законопроект, который планировалось внести в Госдуму еще весной, удастся согласовать не ранее осенней сессии.