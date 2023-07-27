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Минцифры и комитет по информполитике Госдумы не договорились о компенсациях за утечки данных

Обсуждаемый депутатами и сенаторами вариант законопроекта категорически не устраивает министерство
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

Обсуждаемый на протяжении последнего года законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных (ПД) пользователей вызвал споры среди его разработчиков. Минцифры и комитет по информационной политике Госдумы продолжают обсуждение как минимум двух механизмов действия законопроекта – с денежными выплатами пострадавшим и без каких-либо компенсаций. Об этом «Ведомостям» рассказали пять собеседников, знакомых с ходом обсуждения документа или участвовавших в его разработке. В связи с этим законопроект, который планировалось внести в Госдуму еще весной, удастся согласовать не ранее осенней сессии.

Последние несколько недель доработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую входили представители Минцифры, Госдумы и Совета Федерации, рассказывает источник в профильной ассоциации. Эту информацию подтвердили два собеседника в верхней палате парламента. По словам одного из них, окончательного и утвержденного всеми участниками варианта законопроекта на данный момент нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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