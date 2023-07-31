Минпромторг оставил иностранную электронику в перечне товаров параллельного импорта

Минпромторг подготовил обновленную версию перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Как следует из приказа, подписанного первым замминистра Василием Осьмаковым, ведомство не учло предложение российских производителей электроники, которые выступали за ограничение параллельного ввоза иностранной техники в страну. В перечне осталась продукция Acer, Asus, IBM, Dell, HP и других вендоров. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердили два источника в компаниях на рынке электроники и один собеседник в профильной ассоциации.