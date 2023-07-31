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Минпромторг оставил иностранную электронику в перечне товаров параллельного импорта

Исключить из списка технику Acer, Asus и других брендов просили российские производители
Анастасия Курашева
Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг подготовил обновленную версию перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Как следует из приказа, подписанного первым замминистра Василием Осьмаковым, ведомство не учло предложение российских производителей электроники, которые выступали за ограничение параллельного ввоза иностранной техники в страну. В перечне осталась продукция Acer, Asus, IBM, Dell, HP и других вендоров. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердили два источника в компаниях на рынке электроники и один собеседник в профильной ассоциации.

Представитель Минпромторга пояснил «Ведомостям», что «с учетом поступивших предложений от производителей и заказчиков» идет анализ того, нужно ли исключать из перечня параллельного импорта «серверы и системы хранения данных (СХД)». Такое решение «может быть принято на основании обоснованных предложений по конкретным брендам», если они подтверждены данными «производства аналогичных отечественных товаров», пояснил он. «Одновременно отметим, что такие данные от производителей в Минпромторг не поступали», – отметил собеседник.

О том, что Минпромторг утвердил обновленную версию перечня, в конце июля Осьмаков заявил в разговоре с «РИА Новости» на полях форума «Россия – Африка». Он обещал, что в ближайшее время приказ будет направлен в Минюст. Осьмаков тогда добавил, что это не финальный вид перечня, работа над ним продолжается и очередная версия может появиться уже через 2–3 месяца.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В РФ эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре механизм был продлен на 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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