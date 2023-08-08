Минцифры включило в реестр софта первый комплекс для работы с большими данными

Минцифры включило в реестр софта первый комплекс для работы с большими даннымиРешение должно стать заменой иностранным аналогам от Oracle, Teradata и Amazon
В реестр российского софта 2 августа включили первый программно-аппаратный комплекс (ПАК) для обработки больших данных. Из описания решения «Машина больших данных Скала-Р МБД.Х» следует, что ПАК позволяет строить статистический и предсказательный анализ на основе слабоструктурированных сведений. Такие ПАКи используются в госведомствах и крупном бизнесе, который работает с big data.
Согласно сайту разработчика «Скала-Р» (по данным ЕГРЮЛа, на 100% принадлежит ООО «Рубитех интеграция»), этот ПАК должен стать заменой иностранным решениям Oracle Big Data Appliance, Teradata Appliance for Hadoop и Amazon Elastic MapReduce.
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