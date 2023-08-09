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«Ростелеком» попробовал заменить оборудование Nokia на российскую технику от Т8

Тест проходил на двух участках магистральной сети оператора
Анна Устинова
Замена иностранного DWDM-оборудования на российское от Т8 произошла впервые / Т8

Ростелеком» начал замещать импортное оборудование Nokia и Coriant на технику российской Т8. Речь идет о каналообразующих блоках, позволяющих увеличить пропускную способность оптических волокон (DWDM). О проведении эксперимента «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании «РТК-сервис» (проводила технические работы) Андрей Кононенко. Но название телекомоператора он не уточнил.

О том, что речь идет о сети «Ростелекома», рассказал представитель самого оператора. Стоимость проекта компании не раскрывают. Замена вендора позволит поддерживать работоспособность действующих линий при отсутствии западного оборудования, а также развивать сети на базе российского продукта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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