«Ростелеком» попробовал заменить оборудование Nokia на российскую технику от Т8

«Ростелеком» попробовал заменить оборудование Nokia на российскую технику от Т8Тест проходил на двух участках магистральной сети оператора
Ростелеком» начал замещать импортное оборудование Nokia и Coriant на технику российской Т8. Речь идет о каналообразующих блоках, позволяющих увеличить пропускную способность оптических волокон (DWDM). О проведении эксперимента «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании «РТК-сервис» (проводила технические работы) Андрей Кононенко. Но название телекомоператора он не уточнил.
О том, что речь идет о сети «Ростелекома», рассказал представитель самого оператора. Стоимость проекта компании не раскрывают. Замена вендора позволит поддерживать работоспособность действующих линий при отсутствии западного оборудования, а также развивать сети на базе российского продукта.
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