«Ростелеком» попробовал заменить оборудование Nokia на российскую технику от Т8

О том, что речь идет о сети «Ростелекома», рассказал представитель самого оператора. Стоимость проекта компании не раскрывают. Замена вендора позволит поддерживать работоспособность действующих линий при отсутствии западного оборудования, а также развивать сети на базе российского продукта.