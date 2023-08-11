Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Структура «Росэнергоатома» закрыла крупнейшую сделку на рынке дата-центров

С 2021 года структуры «Росатома» приобрели уже три центра обработки данных в Москве и Петербурге
Анна Устинова Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Росэнергоатома» закрыла крупнейшую сделку на рынке дата-центров. Это уже третий центр обработки данных, приобретенный структурами «Росатома» с 2021 г.

Интегратор облачной инфраструктуры концерна «Росэнергоатом» (РЭА, владеет российскими АЭС, входит в «Росатом») компания «Атомдата-центр» приобрела крупнейший в Москве центр обработки данных (ЦОД) за 23,8 млрд руб. Об этом рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Атомдата-центра» Сергей Немченков. «Атомдата-центр» отвечает за проектирование, создание и эксплуатацию геораспределенной сети ЦОДов, уточнил топ-менеджер. 

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных