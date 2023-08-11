Структура «Росэнергоатома» закрыла крупнейшую сделку на рынке дата-центров

Структура «Росэнергоатома» закрыла крупнейшую сделку на рынке дата-центровС 2021 года структуры «Росатома» приобрели уже три центра обработки данных в Москве и Петербурге
Компания «Росэнергоатома» закрыла крупнейшую сделку на рынке дата-центров. Это уже третий центр обработки данных, приобретенный структурами «Росатома» с 2021 г.
Интегратор облачной инфраструктуры концерна «Росэнергоатом» (РЭА, владеет российскими АЭС, входит в «Росатом») компания «Атомдата-центр» приобрела крупнейший в Москве центр обработки данных (ЦОД) за 23,8 млрд руб. Об этом рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Атомдата-центра» Сергей Немченков. «Атомдата-центр» отвечает за проектирование, создание и эксплуатацию геораспределенной сети ЦОДов, уточнил топ-менеджер.
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