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Microsoft окончательно прекратит поддержку софта для российских компаний

Это приведет лишь к росту пиратства, считают эксперты
Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

Microsoft не будет продлевать лицензии на софт российским корпоративным пользователям с 30 сентября 2023 г. Об этом сообщило агентство TelecomDaily со ссылкой на письмо, полученное от техподдержки разработчика. Причина в том, что американская компания больше не может принимать платежи за продление лицензий на российские счета.

«В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 г. (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», – сказано в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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