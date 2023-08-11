Microsoft окончательно прекратит поддержку софта для российских компаний

Microsoft не будет продлевать лицензии на софт российским корпоративным пользователям с 30 сентября 2023 г. Об этом сообщило агентство TelecomDaily со ссылкой на письмо, полученное от техподдержки разработчика. Причина в том, что американская компания больше не может принимать платежи за продление лицензий на российские счета.