Microsoft окончательно прекратит поддержку софта для российских компаний

Microsoft окончательно прекратит поддержку софта для российских компанийЭто приведет лишь к росту пиратства, считают эксперты
Microsoft не будет продлевать лицензии на софт российским корпоративным пользователям с 30 сентября 2023 г. Об этом сообщило агентство TelecomDaily со ссылкой на письмо, полученное от техподдержки разработчика. Причина в том, что американская компания больше не может принимать платежи за продление лицензий на российские счета.
«В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 г. (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», – сказано в письме.
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