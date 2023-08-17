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На запуск серийного производства беспилотников в России потратят почти 270 млрд рублей

Для интеграции дронов в единое воздушное пространство до 2030 года нужно принять 27 решений
Анна Устинова Екатерина Кинякина
Самым капиталоемким мероприятием проекта станет разработка новых типов беспилотников и их комплектующих / Вадим Савицкий / ТАСС

Запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд руб. до 2030 г. Это следует из паспорта федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих», подготовленного Минпромторгом. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два собеседника в компаниях – разработчиках БПЛА. Минпромторг планирует, что 215 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 16 млрд – регионы, а оставшиеся 36,2 млрд составят внебюджетные источники.

Средства должны пойти на создание новых типов БАС, сети научно-производственных центров (НПЦ) в регионах, которые будут обеспечивать полный цикл от разработки до сертификации и серийного производства дронов, а также их интеграцию в единое воздушное пространство и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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