На запуск серийного производства беспилотников в России потратят почти 270 млрд рублей

На запуск серийного производства беспилотников в России потратят почти 270 млрд рублейДля интеграции дронов в единое воздушное пространство до 2030 года нужно принять 27 решений
Запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд руб. до 2030 г. Это следует из паспорта федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих», подготовленного Минпромторгом. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два собеседника в компаниях – разработчиках БПЛА. Минпромторг планирует, что 215 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 16 млрд – регионы, а оставшиеся 36,2 млрд составят внебюджетные источники.
Средства должны пойти на создание новых типов БАС, сети научно-производственных центров (НПЦ) в регионах, которые будут обеспечивать полный цикл от разработки до сертификации и серийного производства дронов, а также их интеграцию в единое воздушное пространство и проч.