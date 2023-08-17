На запуск серийного производства беспилотников в России потратят почти 270 млрд рублей

Запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд руб. до 2030 г. Это следует из паспорта федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих», подготовленного Минпромторгом. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два собеседника в компаниях – разработчиках БПЛА. Минпромторг планирует, что 215 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 16 млрд – регионы, а оставшиеся 36,2 млрд составят внебюджетные источники.