Банковские и сим-карты обяжут производить в России с 2025–2026 годов

Все банковские карты, пропуска и другие типы смарт-карт должны будут производиться в России с 2025 г. А с 1 марта 2026 г. требование локализации производства в РФ будет распространяться и на все сим-карты операторов связи. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минпромторгом и опубликованного на regulation.gov.ru 16 августа. Соразработчиками документа указаны 19 российских производителей смарт-карт, радиочастотных меток и интегральных микросхем, среди которых «Микрон», «Гознак», «Ангстрем», «НМ-тех», НИИМЭ и др.