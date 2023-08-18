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Банковские и сим-карты обяжут производить в России с 2025–2026 годов

Минпромторг разработал проект балльной системы для локализации их производства
Анна Устинова Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Все банковские карты, пропуска и другие типы смарт-карт должны будут производиться в России с 2025 г. А с 1 марта 2026 г. требование локализации производства в РФ будет распространяться и на все сим-карты операторов связи. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минпромторгом и опубликованного на regulation.gov.ru 16 августа. Соразработчиками документа указаны 19 российских производителей смарт-карт, радиочастотных меток и интегральных микросхем, среди которых «Микрон», «Гознак», «Ангстрем», «НМ-тех», НИИМЭ и др.

Проект предусматривает внесение изменений в постановление правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» от 17 июля 2015 г. № 719. Для оценки уровня локализации производства карт со встроенными интегральными схемами (смарт-карт) и средств радиочастотной идентификации (RFID-меток) вводится балльная система, указано в пояснительной записке.

Как набрать баллы

«Указанные мероприятия направлены на реализацию механизма импортозамещения иностранной продукции и поддержки российских производителей радиоэлектронной продукции, используемой в том числе в платежной инфраструктуре, а также в инструментах дистанционной идентификации товаров», – говорится в документе.

В постановлении речь идет о банковских картах, сим-картах, картах для проездных билетов, персональных картах для систем доступа, подтвердил «Ведомостям» представитель Минпромторга. «Разработанная балльная система подразумевает постепенное увеличение уровня локализации производства на территории РФ вплоть до применения чипов отечественного производства», – отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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