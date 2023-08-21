Роскомнадзор не смог приобрести оборудование для контроля связи на 1 млрд рублей

Роскомнадзор не смог приобрести оборудование для контроля связи на 1 млрд рублейНа участие в закупке не нашлось ни одного желающего
Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) не смог приобрести оборудование для контроля радиочастотного спектра. ГРЧЦ признал несостоявшимися две закупки такой техники на общую сумму около 1 млрд руб., так как ни одной заявки на участие в них подано не было. Это следует из документации, опубликованной ГРЧЦ, на портале госзакупок.
Обе закупки в форме запросов предложений были размещены в конце апреля, а 18 мая по обеим были сформированы протоколы, согласно которым они были признаны несостоявшимися. Одна из закупок на 777,2 млн руб. подразумевала покупку подвижных технических комплексов радиоконтроля на 22 автомобилях для работы в Крыму. По техническому заданию ГРЧЦ нужны микроавтобусы с изолированной водительской кабиной и разделенными между собой техническим блоком и отсеком для работы двух операторов.