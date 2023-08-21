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Роскомнадзор не смог приобрести оборудование для контроля связи на 1 млрд рублей

На участие в закупке не нашлось ни одного желающего
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова
Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) не смог приобрести оборудование для контроля радиочастотного спектра / Евгений Разумный / Ведомости

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) не смог приобрести оборудование для контроля радиочастотного спектра. ГРЧЦ признал несостоявшимися две закупки такой техники на общую сумму около 1 млрд руб., так как ни одной заявки на участие в них подано не было. Это следует из документации, опубликованной ГРЧЦ, на портале госзакупок.

Обе закупки в форме запросов предложений были размещены в конце апреля, а 18 мая по обеим были сформированы протоколы, согласно которым они были признаны несостоявшимися. Одна из закупок на 777,2 млн руб. подразумевала покупку подвижных технических комплексов радиоконтроля на 22 автомобилях для работы в Крыму. По техническому заданию ГРЧЦ нужны микроавтобусы с изолированной водительской кабиной и разделенными между собой техническим блоком и отсеком для работы двух операторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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