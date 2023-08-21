Роскомнадзор не смог приобрести оборудование для контроля связи на 1 млрд рублей

Обе закупки в форме запросов предложений были размещены в конце апреля, а 18 мая по обеим были сформированы протоколы, согласно которым они были признаны несостоявшимися. Одна из закупок на 777,2 млн руб. подразумевала покупку подвижных технических комплексов радиоконтроля на 22 автомобилях для работы в Крыму. По техническому заданию ГРЧЦ нужны микроавтобусы с изолированной водительской кабиной и разделенными между собой техническим блоком и отсеком для работы двух операторов.