Бизнес получит платный доступ к информации из госсистем

Правительство прорабатывает принципы очистки данных из государственных систем, доступ к которым бизнес сможет получить за отдельную плату, рассказал «Ведомостям» источник в одной из IT-компаний и подтвердил источник в правительстве. Речь идет о законопроекте о Национальной системе управления данными (НСУД), который обсуждается с конца 2021 г. Концепция системы была одобрена правительством еще в 2019 г. и предполагала новый подход к госданным уже с 2022 г.: унификацию процессов их сбора, обработки, хранения и использования. Предполагалось, что НСУД объединит данные из сотен госсистем, реестров и баз, чтобы ими могли обмениваться ведомства. Но законопроект так и не был принят.