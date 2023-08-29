Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Бизнес получит платный доступ к информации из госсистем

Предварительно она будет очищена от любых конфиденциальных сведений
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство прорабатывает принципы очистки данных из государственных систем, доступ к которым бизнес сможет получить за отдельную плату, рассказал «Ведомостям» источник в одной из IT-компаний и подтвердил источник в правительстве. Речь идет о законопроекте о Национальной системе управления данными (НСУД), который обсуждается с конца 2021 г. Концепция системы была одобрена правительством еще в 2019 г. и предполагала новый подход к госданным уже с 2022 г.: унификацию процессов их сбора, обработки, хранения и использования. Предполагалось, что НСУД объединит данные из сотен госсистем, реестров и баз, чтобы ими могли обмениваться ведомства. Но законопроект так и не был принят.

В новой версии авторы документа уточнили, что оборот регламентируется специальными отраслевыми законами, например законом «О банковской тайне» для финансовой информации. А если регламентирующего документа нет, то санитизировать будут в соответствии с порядком, который установит правительство.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных