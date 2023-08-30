Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Мошенники замаскировались под Следственный комитет

Получить фишинговые письма «от СК» могли до 6 млн человек
Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

В середине августа мошенники запустили массовую рассылку фишинговых писем якобы от Следственного комитета России. Используя домены, максимально похожие на официальные доменные имена следственных органов, они рассылают письма с требованием ознакомиться с материалами уголовного дела. Такое письмо получил один из сотрудников «Ведомостей». Рассылку зафиксировали также представители компании «РТК-Солар» и «Лаборатории Касперского».

В письме, которое получил и сотрудник «Ведомостей», злоумышленники уведомляли получателей, что они проходят свидетелями по некоему уголовному делу, и просили сообщить о возможности присутствовать на заседании суда в очной форме. Отправителем письма был указан «старший следователь СКР по г. Москва Роман Анатольевич Дворников», а почтовый домен имитировал реальную почту сотрудников следственного комитета – @mail – server1 – sledcom.org вместо sledcom.ru. Также к письму была прикреплена вредоносная ссылка, которая якобы вела на карточку дела, но по факту активировала вредоносную программу.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных