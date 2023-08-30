Мошенники замаскировались под Следственный комитет

В письме, которое получил и сотрудник «Ведомостей», злоумышленники уведомляли получателей, что они проходят свидетелями по некоему уголовному делу, и просили сообщить о возможности присутствовать на заседании суда в очной форме. Отправителем письма был указан «старший следователь СКР по г. Москва Роман Анатольевич Дворников», а почтовый домен имитировал реальную почту сотрудников следственного комитета – @mail – server1 – sledcom.org вместо sledcom.ru. Также к письму была прикреплена вредоносная ссылка, которая якобы вела на карточку дела, но по факту активировала вредоносную программу.